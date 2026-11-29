उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन लोगों की जान ले ली. एक एजेंसी के मुताबिक वाराणसी-शक्तिनगर रोड पर सिकिया गांव के पास फ्लाई ऐश (राख) से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरे ऑटो-रिक्शा पर पलट गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो ट्रक के नीचे बुरी तरह दब गया.

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पुलिस के मुताबिक ऑटो-रिक्शा सिकिया गांव के पास यात्रियों को उतार रहा था. इसी दौरान फ्लाई ऐश से लदा ट्रक वहां से गुजरते समय अपना संतुलन खो बैठा. देखते ही देखते भारी-भरकम ट्रक ऑटो के ऊपर पलट गया. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े.

घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, इस हादसे में तीन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.

पुलिस ने मृतकों में से दो की पहचान मोहन राजभर (52) और अंजना (35) के रूप में की है. तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस उसकी शिनाख्त करने में जुटी है.

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हादसे में घायल हुए तीन लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारी वैद्यनाथ सिंह के मुताबिक, घायलों का उपचार जारी है. फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

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