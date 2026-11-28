मकर

किंग आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए लोगों से काम निकालने और उपलब्धियों को सहेजनें में सहयोगी है. महत्वपूर्ण चर्चाएं बेहतर बनेंगी. सरलता से अपना पक्ष रख पाएंगे. योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखेंगे. सूचनाएं जाहिर करने से बचेंगे. आलस्य और ढिलाई न दिखाएं. कार्यशैली में सुधार बनाए रखें. भेंटवार्ता और संवाद में प्रभाव बना रहेगा. कारोबार सकारात्मक रहेगा.

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अपनों से किया वादा पूरा करने पर जोर होगा. सहकार और समता पर बल बनाए रहेंगे. सूझबूझ और साहस दिखाएंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा. मनोरंजक यात्राएं हो सकती हैं. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर जीत पाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.



स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बेहतर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति: प्रबंधकार्यों में दखल बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच होगी.

रिश्ते: दोस्तों का आना होगा. सबको प्रसन्न रखेंगे. शुभ संदेश मिलेंगे. परिचित बढ़ेंगे.

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