कन्या

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए कार्यगति नियमित रखने और उत्साह को कम न होने देने पर जोर बनाए रखने का संकेतक है. सहज सक्रियता बनाए रखें. आर्थिक मोर्चां पर अच्छा प्रदर्शन रहेगा. व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों क्षेत्रों में अनुकूलता बढ़ाएंगे. मिलकर कार्य करने की भावना बनी रहेगी. सहकारीकार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे. नेतृत्व पर जोर बनाए रखेंगे.

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दोस्तो से भेंट के मौके बनेंगे. कार्यसूची बनाकर आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत स्तर श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव है. समझौतों को गति मिलेगी. औद्योगिक मामले हित में रहेंगे. विविध प्रयास सहजता से आगे बढ़ेंगे. अनजानों को अपनी योजनाओं को जाहिर करने से बचेंगे. सूझबूझ सामन्जस्य रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है.

स्वास्थ्य: शारीरिक मजबूती बनी रहेगी. सेहत पर जोर देंगे. खानपान बेहतर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय लाभ बेहतर बना रहेगा. सफलता से उत्साह बढ़ेगा. धनसंपत्ति बढे़गी.

रिश्ते: घर में सुख संवाद बनाए रखेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. साथी मददगार रहेंगे.

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