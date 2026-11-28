सिंह

द डेविल

आज का दिन आप के लिए अवरोध की स्थिति का धैर्य व सहकार से मुकाबला करने का संकेतक है. विरोधियों की सक्रियता कार्य प्रभावित कर सकती है. तैयारी और तालमेल बनाए रखें. विभिन्न मोर्चा पर सहयोग की भावना बनाए रखें. गोपनीयता पर जोर बढ़ाएं. सहज सावधानियों पर ध्यान देंगे. कार्यव्यवस्था की अवहेलना नहीं करें. जोखिम के कार्य न करें.

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व्यक्तिगत गतिवधियों में संतुलन बनाए रखें. वातावरण की अनुकूलता औसत होगी. वित्त पक्ष सामान्य रहेगा. सरल लोगों की संगति रखं. अवसरों का लाभ उठाने में उतावले न हों. लोभ में आने से समस्याएं बढ़ सकती हैं. असहज घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. संतुलन व संयम बनाए रहें. भावुकता में फैसले न लें.

स्वास्थ्य: सेहत से समझौता न करें. दबाव में न आएं. सतर्कता व अनुशासन बढ़ाएं. दिनचर्या पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कामकाजी चुनौतियां बनी रह सकती हैं. निरंतरता बनाए रखें. मिलकर कार्य करें.

रिश्ते: घरवाले सहयोगी होंगे. आसपास सहजता बनी रहेगी. करीबी मदद के लिए तत्पर रहेंगे.

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