चेक बाउंस में मिली 1 साल की सजा, सड़क पर सब्जी बेचने पहुंचा एक्टर, वीडियो आया सामने

पब्लिक इवेंट्स से दूर फिल्मी सितारों का एक अलग ही रूप कभी-कभार देखने को मिल जाता है. ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा हाल ही में तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर विमल के होमटाउन में देखने को मिला. तिरुचिरापल्ली जिले के मनाप्पराई के पास पन्नानकोम्बु में हाल ही में शुरू हुए एक साप्ताहिक बाजार में जब विमल पहुंचे, उन्होंने वहां के स्थानीय दुकानदारों के बीच बैठकर खुद सब्जियां बेचना शुरू कर दिया.

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उनके इस अंदाज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं.

अचानक लिया फैसला

तिरुचिरापल्ली में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए विमल जब पन्नानकोम्बु के बाजार पहुंचे, तो उनके अचानक सब्जी बेचने के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया. जैसे ही खबर फैली कि मशहूर एक्टर बाजार में मौजूद हैं, उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. विमल ने न सिर्फ स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत की, बल्कि कुछ समय के लिए सब्जियां बिकवाने में उनकी मदद भी की.

इतना ही नहीं, अपनी इस अनोखी गतिविधि के बाद उन्होंने आसपास के कुछ दुकानदारों को 500-500 रुपये भी दिए. उनके इस सादगी भरे व्यवहार की हर तरफ चर्चा हो रही है.

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विवाद के बाद सामने आई यह तस्वीर

विमल का यह नया अवतार ऐसे वक्त में सामने आया है जब वे हाल ही में एक बड़े कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमल को चेन्नई की एक अदालत ने जुलाई 2026 में 4.5 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई थी. फिलहाल कोर्ट ने विमल की सजा पर रोक लगाई है और अपील का समय दिया है इस कानूनी खींचतान और विवादों की खबरों के बीच जब एक्टर अपने होमटाउन के व्यापारियों के साथ इतनी सहजता से मिले, तो उनकी एक बिल्कुल अलग छवि दर्शकों के सामने आई.

विमल की आने वाली फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो विमल को आखिरी बार फिल्म 'वधम' में देखा गया था. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और इसे क्रिटिक्स व दर्शकों से मिली-जुली और कुछ हद तक नेगेटिव रिएक्शन ही मिली. इस समय विमल अपनी पिछली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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