scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चेक बाउंस में मिली 1 साल की सजा, सड़क पर सब्जी बेचने पहुंचा एक्टर, वीडियो आया सामने

हाल ही में तमिल एक्टर विमल ने तिरुचिरापल्ली जिले में मनाप्पराई के पास अपने होमटाउन में पहुंचे. जहां एक्टर ने बाजार में सब्जियां बेचना शुरू कर दी. एक्टर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
सब्जी बेच रहा तमिल एक्टर(Photo: X/@Nandhan_Talkz)
सब्जी बेच रहा तमिल एक्टर(Photo: X/@Nandhan_Talkz)

पब्लिक इवेंट्स से दूर फिल्मी सितारों का एक अलग ही रूप कभी-कभार देखने को मिल जाता है. ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा हाल ही में तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर विमल के होमटाउन में देखने को मिला. तिरुचिरापल्ली जिले के मनाप्पराई के पास पन्नानकोम्बु में हाल ही में शुरू हुए एक साप्ताहिक बाजार में जब विमल पहुंचे, उन्होंने वहां के स्थानीय दुकानदारों के बीच बैठकर खुद सब्जियां बेचना शुरू कर दिया.

उनके इस अंदाज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं.

अचानक लिया फैसला
तिरुचिरापल्ली में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए विमल जब पन्नानकोम्बु के बाजार पहुंचे, तो उनके अचानक सब्जी बेचने के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया. जैसे ही खबर फैली कि मशहूर एक्टर बाजार में मौजूद हैं, उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. विमल ने न सिर्फ स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत की, बल्कि कुछ समय के लिए सब्जियां बिकवाने में उनकी मदद भी की. 

सम्बंधित ख़बरें

Deepika Padukone Sandeep Reddy Vanga Spirit
क्यों संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण?
Prabhas undergoes surgery
प्रभास की हेल्थ को लेकर बढ़ी फैंस की चिंता, सर्जन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल
Will smith to enter in allu arjun's raaka
अल्लू अर्जुन की ‘Raaka’ में विल स्मिथ की एंट्री! बनेंगे खूंखार विलेन?
Anupama Parameswaran
11 बच्चों की मां बनने का टूटा सपना, Ex ने दिया दर्द, पीरियड्स पर सुनाए ताने, एक्ट्रेस बोली- शर्मिंदा हूं
Anupama Parameshwaran recalls crying on movie promotion
'चरित्र पर उठे सवाल', Ex के दिए दर्द ने एक्ट्रेस को तोड़ा

इतना ही नहीं, अपनी इस अनोखी गतिविधि के बाद उन्होंने आसपास के कुछ दुकानदारों को 500-500 रुपये भी दिए. उनके इस सादगी भरे व्यवहार की हर तरफ चर्चा हो रही है.

Advertisement

विवाद के बाद सामने आई यह तस्वीर
विमल का यह नया अवतार ऐसे वक्त में सामने आया है जब वे हाल ही में एक बड़े कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमल को चेन्नई की एक अदालत ने जुलाई 2026 में 4.5 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई थी. फिलहाल कोर्ट ने विमल की सजा पर रोक लगाई है और अपील का समय दिया है इस कानूनी खींचतान और विवादों की खबरों के बीच जब एक्टर अपने होमटाउन के व्यापारियों के साथ इतनी सहजता से मिले, तो उनकी एक बिल्कुल अलग छवि दर्शकों के सामने आई. 

विमल की आने वाली फिल्में
वर्कफ्रंट की बात करें तो विमल को आखिरी बार फिल्म 'वधम' में देखा गया था. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और इसे क्रिटिक्स व दर्शकों से मिली-जुली और कुछ हद तक नेगेटिव रिएक्शन ही मिली. इस समय विमल अपनी पिछली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    चेक बाउंस में मिली 1 साल की सजा, सड़क पर सब्जी बेचने पहुंचा एक्टर, वीडियो आया सामने |
    बिना पानी-खाद के भी नहीं सूखेंगे ये 5 पौधे, छोटी सी बालकनी भी बनेगी हरी-भरी |
    Sarkari Yojana: फ्री में मिलेगा 7 लाख रुपये का बीमा... नहीं देना होगा 1 भी रुपया, जानें नियम |
    भारत ने GDP ग्रोथ रेट में चीन को छोड़ा पीछे! यह कामयाबी तो है, पर जीत नहीं |
    E20 पर भी मिलेगा ज्यादा माइलेज, KIA ला रही नई Sonet और Carens |
    पेटी, चरखा से लेकर भगवद गीता पर विचार तक... महात्मा गांधी के 86 दुर्लभ सामानों की नीलामी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, डायरी 16.20 करोड़ में बिका |
    ENG vs PAK: जो रूट ने कर ली 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर की बराबरी, अब रडार पर ये 3 महार‍िकॉर्ड |
    मिर्च में मिला लकड़ी का बुराद, हल्दी-धनिया में मिलावट... हैदराबाद में 11 हजार किलो एक्सपायर्ड मसाले जब्त |
    क्यों संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण? प्रोड्यूसर ने कर दिया खुलासा |
    गॉल में जीत के बाद भी WTC की टेंशन बरकरार, भारत के लिए अब 8 टेस्ट में ‘नो मिस्टेक’ वाला गणित
    Advertisement