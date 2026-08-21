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पड़ोसन पर डाला उबलता पानी, फिर कमरे में बनाया बंधक! फरीदाबाद में मैरिड कपल पर लगे गंभीर आरोप

फरीदाबाद में एक मैरिड कपल पर अपनी पड़ोसन पर उबलता पानी डालने और उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने सूचना मिलते ही पीड़िता को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया.

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पुलिस ने जानकारी दी है कि अभी पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना बाकी है. (Representative Image)
पुलिस ने जानकारी दी है कि अभी पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना बाकी है. (Representative Image)

हरियाणा के फरीदाबाद में एक शादीशुदा जोड़े पर अपनी पड़ोसन के ऊपर उबलता पानी डालने और उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति फिलहाल फरार है.

बताया जा रहा है कि इस घटना में पीड़िता 50 प्रतिशत तक जल गई और उसके सीने और हाथों पर गंभीर छाले पड़ गए. सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला को रेस्क्यू कर पहले बीके अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने जानकारी दी है कि अभी पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना बाकी है, क्योंकि उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पीड़िता की शिकायत के अनुसार, यह घटना 16 अगस्त को सुबह करीब 4 बजे हुई.

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यह भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी में ED की बड़ी कार्रवाई,10 ठिकानों पर करीब 13 घंटे तक छापेमारी

उसने आरोप लगाया कि उबलते पानी से बुरी तरह जलने के बाद भी उसे इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया. उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया.

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पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान प्रीति (23) के तौर पर हुई है, जो बिहार के शाहपुर के टिक्का टोला की रहने वाली है. उसके अंकल-इन-लॉ पंकज के अनुसार, उसने लगभग दो साल पहले फरीदाबाद के कुरेशीपुर निवासी रोहित से शादी की थी.

उनके बीच अक्सर अलग-अलग मुद्दों पर झगड़े होते थे और वह करीब दो महीने पहले अपने पति से अलग हो गई थी. इसके बाद, वह अपने पड़ोसियों धर्मेंद्र और ललिता के संपर्क में आई और लगभग दो महीनों से उनके घर पर रह रही थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, शिकायत के बाद, धौज पुलिस स्टेशन में धर्मेंद्र और ललिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई. आरोपी ललिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं. पीड़िता का अभी दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. जल्द ही पुलिस की एक टीम उसका बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल जाएगी.

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