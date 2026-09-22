scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 साल से T20I से दूर थे, अब कप्तान बनकर लौटे... एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

श्रीलंका ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग पुरुष टीम घोषित कर दी है. 30 साल के सहन अराचिगे को कप्तान बनाया गया है, जो तीन साल बाद फिर T20I कप्तानी करेंगे. टीम में निरोशन डिकवेला और चमिका करुणारत्ने जैसे अनुभवी खिलाड़ी लौटे हैं, जबकि चार अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी जगह मिली है.

Advertisement
X
30 साल के सहन अराचिगे को म‍िली कमान (Photo: AFP)
30 साल के सहन अराचिगे को म‍िली कमान (Photo: AFP)

श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है. 30 साल के सहन अराचिगे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. वह करीब तीन साल बाद श्रीलंका की T20I टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

अराचिगे ने इससे पहले 2023 एशियन गेम्स में भी श्रीलंका की कप्तानी की थी. उस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर बाहर कर दिया था. इसके बाद अराचिगे ने श्रीलंका के लिए एक भी T20I नहीं खेला.

एशियन गेम्स की टीम में इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा T20I सीरीज के सिर्फ दो खिलाड़ी थारिंदु रत्नायके और नुवान तुषारा शामिल हैं. चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर रहे बिनुरा फर्नांडो भी वापसी कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Lakshya Sen, Indian women's cricket team, Asian Games 2026
क्रिकेट में गोल्ड, बैडमिंटन में धमाका... हॉकी में भी 16-1 की धूम
Roshibina Devi Naorem
रोशिबिना देवी की मेडल हैट्रिक पक्की, अब रंग बदलने की बारी
India vs Japan
वाइड दी, फिर वापस! जापान के खिलाफ आखिरी ओवर में अंपायरिंग पर सवाल
Vande Mataram, India vs Japan T20
विदेशी धरती पर पहली बार ‘वंदे मातरम्’ की गूंज, बना ऐतिहासिक पल
India's players celebrate their victory in the women's gold medal cricket match between India and Sri Lanka during the 2026 Asian Games at Korogi Athletic Park in Nisshin
स्मृति की आंधी, शेफाली का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया का फिर बजा डंका

अनुभवी चमिका करुणारत्ने और निरोशन डिकवेला को भी टीम में जगह मिली है. डिकवेला ने अपना पिछला T20I मैच जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

टीम में चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. इनमें सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा, वानुजा सहान और गरुका संकेथ शामिल हैं.

Advertisement

ये है श्रीलंका की पूरी टीम: सहन अराचिगे (कप्तान), लसिथ क्रूसपुल्ले, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सिनेथ जयवर्धने, नुवानिदु फर्नांडो, सोहन डी लिवेरा, अशेन बंडारा, चमिका करुणारत्ने, थारिंदु रत्नायके, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, दुशन हेमंथा, नुवान तुषारा, बिनुरा फर्नांडो और गरुका संकेथ.

क्यों उतारी सेकंड स्ट्रिंग टीम?
श्रीलंका के प्रमुख व्हाइट-बॉल खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में वनडे सीरीज खेल रहे हैं. सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 सितंबर को लंदन के केनिंग्टन ओवल में होना है.

वहीं एशियन गेम्स में श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. उसका क्वार्टर फाइनल 29 सितंबर को खेला जाना है. सेमीफाइनल में किस टीम से मुकाबला होगा, यह अभी तय नहीं है. श्रीलंका चाहती तो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम उतार सकती थी, लेकिन उसने एशियन गेम्स के लिए अलग टीम भेजने का फैसला किया है.

महिला टीम ने जीता सिल्वर
श्रीलंका की महिला टीम एशियन गेम्स 2026 के फाइनल तक पहुंची थी. हालांकि चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली टीम को भारत के खिलाफ फाइनल में 147 रन से हार मिली और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

2014 में जीता था गोल्ड
श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दशक से ज्यादा समय पहले 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था.अब तक पुरुष क्रिकेट सिर्फ तीन एशियन गेम्स एडिशन- 2010, 2014 और 2023 में शामिल रहा है. 2026 एशियन गेम्स को इसमें जोड़ने पर यह पुरुष क्रिकेट का चौथा संस्करण होगा.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रानी मुखर्जी की मां का अंतिम संस्कार: दोस्त के दुख में सहारा बने शाहरुख खान, करण-आलिया ने भी दी श्रद्धांजलि |
    Kesar Bhapa Doi Recipe: मीठा खाने के हैं शौकीन तो बनाएं बंगाली मिठाई 'केसर भापा दोई', एयर फ्रायर में झटपट होगी तैयार! जानें आसान तरीका |
    वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर EC पहुंची सपा, अमेठी-मेरठ में फर्जी वोटरों का दावा, BLO के ट्रांसफर पर उठाए सवाल |
    हार्ट के लिए ये एक एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट, डॉ. अशोक सेठ ने बताया आसान तरीका, रोज बस इतने मिनट चलें |
    India at Asian Games 2026 Day 3: क्रिकेट में गोल्ड, बैडमिंटन में धमाका... हॉकी में भी 16-1 की धूम, एश‍ियन गेम्स में ऐसा रहा भारत का तीसरा द‍िन |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    रूस ने यूक्रेन पर खोल दिया मिसाइलों और ड्रोन का पिटारा, भारी नुकसान |
    जमुई कांड पर रंग की सियासत, तेजस्वी ने भगवा से जोड़ा तो बीजेपी लेकर आई हरा गमछा! |
    जमुई कांड में 'यादव' आरोपी और 'भगवा' गमछा बीच में क्यों आया? देखें हल्ला बोल |
    'ईरान की चुनौती का दिया जवाब, मनमानी नहीं चलेगी', UNGA में बोले ट्रंप
    Advertisement