3 साल से T20I से दूर थे, अब कप्तान बनकर लौटे... एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है. 30 साल के सहन अराचिगे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. वह करीब तीन साल बाद श्रीलंका की T20I टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

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अराचिगे ने इससे पहले 2023 एशियन गेम्स में भी श्रीलंका की कप्तानी की थी. उस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर बाहर कर दिया था. इसके बाद अराचिगे ने श्रीलंका के लिए एक भी T20I नहीं खेला.

एशियन गेम्स की टीम में इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा T20I सीरीज के सिर्फ दो खिलाड़ी थारिंदु रत्नायके और नुवान तुषारा शामिल हैं. चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर रहे बिनुरा फर्नांडो भी वापसी कर रहे हैं.

अनुभवी चमिका करुणारत्ने और निरोशन डिकवेला को भी टीम में जगह मिली है. डिकवेला ने अपना पिछला T20I मैच जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

टीम में चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. इनमें सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा, वानुजा सहान और गरुका संकेथ शामिल हैं.

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Asian Games 2026 | Sri Lanka Men's Squad



The Sri Lanka Cricket Selection Committee has named the following 15-member Men’s Squad to take part in the Asian Games 2026.



Sri Lanka Team will leave for Japan on the 24th September 2026. #AsianGames pic.twitter.com/FCXLpIFzLO — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 22, 2026

ये है श्रीलंका की पूरी टीम: सहन अराचिगे (कप्तान), लसिथ क्रूसपुल्ले, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सिनेथ जयवर्धने, नुवानिदु फर्नांडो, सोहन डी लिवेरा, अशेन बंडारा, चमिका करुणारत्ने, थारिंदु रत्नायके, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, दुशन हेमंथा, नुवान तुषारा, बिनुरा फर्नांडो और गरुका संकेथ.

क्यों उतारी सेकंड स्ट्रिंग टीम?

श्रीलंका के प्रमुख व्हाइट-बॉल खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में वनडे सीरीज खेल रहे हैं. सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 सितंबर को लंदन के केनिंग्टन ओवल में होना है.

वहीं एशियन गेम्स में श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. उसका क्वार्टर फाइनल 29 सितंबर को खेला जाना है. सेमीफाइनल में किस टीम से मुकाबला होगा, यह अभी तय नहीं है. श्रीलंका चाहती तो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम उतार सकती थी, लेकिन उसने एशियन गेम्स के लिए अलग टीम भेजने का फैसला किया है.

महिला टीम ने जीता सिल्वर

श्रीलंका की महिला टीम एशियन गेम्स 2026 के फाइनल तक पहुंची थी. हालांकि चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली टीम को भारत के खिलाफ फाइनल में 147 रन से हार मिली और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

2014 में जीता था गोल्ड

श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दशक से ज्यादा समय पहले 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था.अब तक पुरुष क्रिकेट सिर्फ तीन एशियन गेम्स एडिशन- 2010, 2014 और 2023 में शामिल रहा है. 2026 एशियन गेम्स को इसमें जोड़ने पर यह पुरुष क्रिकेट का चौथा संस्करण होगा.

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