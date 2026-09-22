कुछ तो मजबूरियां रही होंगी... AI और छंटनी के दौर में यूं ही नहीं खत्म हो रही एक करियर से 'वफादारी'

सोचिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वीक में वर्क‍िंग डेज में नए प्रोडक्ट्स बनाता है, वीकेंड्स पर कोडिंग सिखाता है और कभी-कभार किसी स्टार्टअप को सलाह देता है. या फिर एक ऐसी डिजाइनर जो फुल-टाइम नौकरी करने के साथ-साथ डिजिटल टेम्प्लेट्स बेचती है और चुनिंदा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करती है.

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लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी शख्स से पूछें कि वे क्या करते हैं, तो उनका जवाब शायद उनकी फुल-टाइम नौकरी से ही शुरू होगा. बाकी सब उनके लिए महज एक 'साइड बिजनेस' या 'साइड इनकम' है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम आज भी क्यों सोचते हैं कि हमारा करियर सिर्फ एक ही नियोक्ता के नाम होना चाहिए?

पीढ़ियों से एक आदर्श करियर की परिभाषा बेहद सीधी और सपाट रही है. मन लगाकर पढ़ाई करो, एक स्टेबल नौकरी पाओ, कंपनी के प्रति वफादार रहो, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ो और अंत में रिटायर हो जाओ. किसी एक ही कंपनी में अपने करियर की शुरुआत और अंत करना गर्व की बात मानी जाती थी. आपका पद ही आपकी पहचान बन जाता था और किसी संस्थान में बिताए गए साल आपकी पेशेवर काबिलियत का पैमाना होते थे.

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क्यों बदल रहा ट्रेंड

लेकिन आज की दुनिया में यह पुराना गणित गड़बड़ा रहा है. भारत में Oracle और Adidas में हाल ही में हुई छंटनियां इस बात की कड़वी याद दिलाती हैं कि क्यों एक 'स्टेबल' कॉर्पोरेट नौकरी को भी अब हमेशा के लिए सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता.

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उद्योग बेहद तेज गति से बदल रहे हैं, कंपनियां री-स्ट्रक्च‍रिंग कर रही हैं, स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पुरानी पड़ रही हैं और इन सभी धागों को कठपुतली की तरह नचा रहा है एआई का मंडराता हुआ भूत.

जेन-जी समेत युवा प्रोफेशनल्स अब इस पारंपरिक दलदल से बाहर देखने लगे हैं और सबसे बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक एम्प्लॉयर मेरे पूरे प्रोफेशनल जीवन का केंद्र क्यों होना चाहिए? शायद वक्त की मांग है कि हम अपने कार्यस्थलों के साथ थोड़े कम 'एकनिष्ठ' (मोनोगेमस) बनें. अब वर्कप्लेस से वफादारी के साथ अपने फ्यूचर की सेफ्टी के ल‍िए सोचने का वक्त आ गया है.

हम जिस करियर मॉडल के साथ बड़े हुए, वह अलग दुनिया के लिए बना था

हमें एक ऐसी कार्य-संस्कृति विरासत में मिली जो इस सोच पर टिकी थी कि एक ही एम्प्लॉयर पूरी कामकाजी जिंदगी का सहारा बन सकता है. वहां स्थिरता का मतलब एक जगह टिके रहना था, वफादारी का मतलब लंबा कार्यकाल था और महत्वाकांक्षा का मतलब एक ही सीढ़ी पर लगातार ऊपर चढ़ना था.

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लेकिन अब प्रोफेशनल स्किल्स की शेल्फ-लाइफ (वैधता) उतनी नहीं रही, और जॉब सिक्योरिटी पर एक्सपायरी डेट लग चुकी है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 39% कर्मचारियों के मौजूदा स्किल-सेट बदल सकते हैं या पुराने पड़ सकते हैं. वहीं ढांचागत बदलावों के कारण वैश्विक स्तर पर 17 करोड़ नए रोल बनेंगे और 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां प्रभावित होंगी.

इसका मतलब यह नहीं है कि AI हर किसी की नौकरी छीन लेगा. लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि खास स्किल्स और रोल्स की वैल्यू बहुत तेजी से दोबारा तय की जा रही है. कॉलेज में आपने जो सीखा, उसके दम पर आप रिटायरमेंट तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते. शायद वह 10 साल का वक्त भी न खरीद पाए.

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (ISF) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता विविधता को असली करियर इंश्योरेंस मानती हैं. जब स्किल्स अपनी प्रासंगिकता खोने लगती हैं, तो पूरी तरह से एक ही रोल या क्षमता पर निर्भर रहना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है. किसी एक एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने का विकल्प हमेशा नौकरी बदलते रहना ही नहीं है. इसका मतलब स्किल्स, आय के स्रोतों और वैल्यू क्रिएट करने के तरीकों में विविधता लाना भी हो सकता है.

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आपका स्किल-सेट और पर्सनल एक्सपीरियंस का कॉम्बो जितना यूनीक होगा, एक इंडिविजुअल ब्रांड के तौर पर आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी.

युवा वर्कफोर्स बदल रही है पुराना नियम

जेन-जी को लेकर अक्सर यह धारणा बना दी जाती है कि युवा काम नहीं करना चाहते या एक जगह टिकना नहीं चाहते. लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है.

डेलॉयट के 2025 जेन-जी और मिलेनियल सर्वे में पाया गया कि दुनिया भर में केवल 6% जेन-जी उत्तरदाताओं ने सीनियर लीडरशिप तक पहुंचने को अपना प्राथमिक करियर गोल माना. वर्क-लाइफ बैलेंस, नया सीखना और करियर में लगातार आगे बढ़ना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर था. 'करियर में एकनिष्ठता' तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं.

भारत में 85% जेन-जी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे हर हफ्ते नई चीजें सीखने की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जबकि 94% का मानना था कि काम के दौरान सीखना करियर ग्रोथ के लिए बेहद मददगार है. AI ने इस लगातार सीखने की जरूरत को और बढ़ा दिया है. डेलॉयट के सर्वे में पाया गया कि भारत में 85% जेन-जी और मिलेनियल्स काम के दौरान जनरेटिव AI का इस्तेमाल कर रहे थे.

इसलिए, प्रोफेशनल पहचान अब 'मैं यह जॉब टाइटल हूं' से बदलकर 'मैं क्या जानता हूं, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या सीख रहा हूं' की तरफ शिफ्ट हो रही है.

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API होल्डिंग्स के CHRO शशि तिवारी इस बदलाव को साफ देखते हैं. वो कहते हैं कि युवा प्रोफेशनल्स अपने करियर को एक सीधे रास्ते के बजाय एक 'पोर्टफोलियो' की तरह सोचते हैं. स्किल्स, अनुभव, एक्स्पोज़र और रिश्ते ये सब उनके साथ अलग-अलग रोल्स में सफर करते हैं.

इसे कंपनियों के प्रति घटती वफादारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. बदलाव यह आया है कि वे बदले में क्या उम्मीद करते हैं.

युवा अब यह पूछते हैं कि क्या कोई नया कदम या प्रोजेक्ट उनके पोर्टफोलियो को एक जगह टिके रहने से ज्यादा तेजी से समृद्ध कर रहा है? करियर की पहचान अब कंपनी के 'बैज' से हटकर इस बात पर आ गई है कि मैं असल में क्या बना सकता हूं? मैंने क्या बनाया है? मेरी पहचान किस काम से है?

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क्या होगा अगर आपका करियर एक 'पोर्टफोलियो' बन जाए, न कि कोई जॉब टाइटल? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोडिंग सिखाता है, AI पर लिखता है और स्टार्टअप्स को सलाह देता है, वह जरूरी नहीं कि तीन अलग-अलग करियर बना रहा हो. ये सभी गतिविधियां उसकी एक ही मूल स्किल के अलग-अलग रूप हो सकती हैं.

यहीं पर 'स्किल स्टेकिंग' यानी एक कोर स्किल पर निर्भर रहने के बजाय कई कॉम्प‍िमेट्री ए‍बिल‍ि‍टीज को मिलाना बेहद ताकतवर साबित होता है. डेटा एनालिसिस के साथ राइटिंग का मेल सिर्फ राइटिंग से अलग होता है. बेहतर कम्युनिकेशन के साथ कोडिंग का मेल साधारण कोडिंग से कहीं ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है. अपनी फील्ड की नॉलेज के साथ टीचिंग का हुनर एक सिंगल जॉब डिस्क्रिप्शन से परे कई रास्ते खोल सकता है.

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आपका एम्प्लॉयर आपकी नौकरी का मालिक हो सकता है, लेकिन वह उन सभी खूबियों के कॉम्बिनेशन का मालिक नहीं हो सकता जो आपको पेशेवर रूप से खास बनाती हैं. यही बात पर्सनल ब्रांडिंग पर भी लागू होती है. ऐसी दुनिया में जहां लिंक्डइन, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स या डायरेक्ट नेटवर्क से अवसर मिल सकते हैं, वहां किसी काम में सिर्फ अच्छा होना आधी समीकरण है. लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं.

लिंक्डइन का भारतीय डेटा इस बदलाव की झलक देता है. भारत में सदस्यों द्वारा अपने प्रोफाइल में "फाउंडर" (Founder) जोड़ने में साल-दर-साल 104% की बढ़ोतरी हुई है. भारत में 75% जेन-जी एंटरप्रेन्योर्स के पास आय के multiple (एक से अधिक) सोर्स हैं, जबकि जेन-एक्स में यह आंकड़ा 62% है. यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि एक करियर को अब सीधी रेखा में होना जरूरी नहीं है.

इसलिए एक 'पोर्टफोलियो करियर' पारंपरिक सीढ़ी से बहुत अलग दिख सकता है: एक मुख्य नौकरी, एक खास स्किल स्टैक, एक पर्सनल ब्रांड, चुनिंदा फ्रीलांस काम, टीचिंग या कोई छोटा बिजनेस, ये सब अलग-अलग भागने के बजाय एक-दूसरे को मजबूत करते हैं.

AI Generted Imge

क्रिएटर इकोनॉमी दिखा रही है कि कैसे साइड-स्किल्स बन रही हैं फुल-टाइम करियर

क्रिएटर इकोनॉमी इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है. जिन हुनर का इस्तेमाल प्रोफेशनल्स कभी काम के बाद शौकिया तौर पर करते थे, वे अब आय, रोजगार और बिजनेस बनाने के मुख्य जरिया बन रहे हैं.'इंनडीड हायरिंग लैब' के डेटा के मुताबिक, भारत में क्रिएटर से जुड़ी नौकरियों की पोस्टिंग में 2020 से 2026 के बीच 919% की भारी बढ़त दर्ज की गई है.

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इनडीड के करियर एक्सपर्ट सौमित्र चंद कहते हैं कि असली बदलाव सिर्फ कई नौकरियां करने के बजाय 'पोर्टफोलियो स्किल्स' बनाने की तरफ है. वे कहते हैं कि जैसे-जैसे AI रोल्स को नया आकार दे रहा है और स्किल्स के बदलने की रफ्तार तेज हो रही है, प्रोफेशनल्स केवल एक रोल या एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं.

'मूनलाइटिंग' पर नई बातचीत की जरूरत क्यों है?

भारत ने 2022 में इस बहस की पहली झलक देखी थी, जब कर्मचारियों द्वारा दूसरी नौकरियां या फ्रीलांस असाइनमेंट लेने से वफादारी को लेकर कॉर्पोरेट गलियारों में बड़ी बहस छिड़ गई थी. इसके बाद 'स्वीगी' की मूनलाइटिंग नीति ने कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ बाहरी प्रोजेक्ट्स लेने की इजाजत दी, बशर्ते वे मुख्य काम में बाधा न डालें या हितों का टकराव पैदा न करें. वहीं, 'इन्फोसिस' ने अघोषित दोहरी रोजगार नीति के खिलाफ चेतावनी दी, हालांकि कुछ पाबंदियों के साथ फ्रीलांस काम की अनुमति दी.

सवाल यह बना: क्या आप एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी के लिए काम करके उसके प्रति वफादार रह सकते हैं? शायद 'वफादारी' की इस अवधारणा पर ही दोबारा सोचने की जरूरत है. अगर कोई व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट में ल‍िखी जिम्मेदारी पूरा करता है, गोपनीय जानकारी की रक्षा करता है, हितों के टकराव से बचता है और एक एम्प्लॉयर के संसाधनों का उपयोग दूसरे के लिए नहीं करता है तो क्या किसी अतिरिक्त हुनर से कमाई करना उसे खुद-ब-खुद 'बेवफा' बना देता है?

इसका जवाब कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडस्ट्री और परिस्थितियों पर निर्भर करता है. मूनलाइटिंग से गोपनीयता, बौद्धिक संपदा (IP) और परफॉर्मेंस को लेकर वास्तविक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

इनडीड के शोध में पाया गया कि टेक कर्मचारियों के बीच मूनलाइटिंग के समर्थन में थोड़ी कमी आई है (समर्थन करने वाले आईटी कर्मचारियों का हिस्सा 43% से घटकर 36% हो गया है). अतिरिक्त आय की जरूरत, नौकरी जाने का डर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच ही इसके मुख्य कारण हैं.

कंपनियों को नियंत्रण के बजाय भरोसे की जरूरत है

एम्प्लॉयर्स की चिंताएं जायज हैं. गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, हितों का टकराव और काम के घंटे मायने रखते हैं. लेकिन हर तरह की बाहरी गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना असली मुद्दे से भटकने जैसा है. सौमित्र चंद कहते हैं कि असली चुनौती ऐसे वर्कप्लेस बनाना है जो सीखने का मौका, लचीलापन और भरोसा दें, ताकि कर्मचारियों को बाहर संतुष्टि ढूंढने की जरूरत ही न पड़े.

शशि तिवारी भी ऐसे मॉडल की वकालत करते हैं जो स्पष्ट सिद्धांतों, पारदर्शिता और जवाबदेही" पर आधारित हो यानी नियंत्रण की संस्कृति से हटकर स्पष्ट सीमाओं के साथ भरोसे की संस्कृति की ओर बढ़ना. एम्प्लॉयर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी पहचान नहीं

इस पूरे ट्रेंड को 'हसल कल्चर' का नया रूप बनाने से बचना होगा

बात यह नहीं है कि हर किसी को दो नौकरियां करनी चाहिए, क्रिएटर बन जाना चाहिए या अपने हर खाली घंटे को पैसों में बदलना चाहिए. एक 'पोर्टफोलियो करियर' का मतलब यह नहीं है कि एक के बजाय पांच बॉस आपके सिर पर सवार रहें. इसका सीधा सा मतलब है इस बात पर ज्यादा नियंत्रण होना कि आपकी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे होता है, आपकी इनकम कहां से आती है और आप किन अवसरों को चुनते हैं.

आप अपनी नौकरी की कीमत समझे बिना भी अपने काम से बेहद प्यार कर सकते हैं. आप अपनी कंपनी पर गर्व कर सकते हैं, बिना यह माने कि वह हमेशा के लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी. शशि तिवारी आज के करियर को किसी एक 'सीढ़ी' के बजाय एक 'जाली' (Lattice) जैसा बताते हैं: लोग ऊपर, नीचे, दाएं-बाएं और कभी-कभी बाहर जाकर वापस आ सकते हैं.

मूनलाइटिंग, साइड बिजनेस, स्किल स्टेकिंग और पोर्टफोलियो करियर के पीछे का असली बदलाव यही है: इंसान खुद अपने करियर की सबसे बड़ी यूनिट (इकाई) बन रहा है. नौकरी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन जाती है, 'स्किल स्टेकिंग' उसका इंजन बनती है और 'पर्सनल ब्रांड' उस पुल का काम करता है जो आपकी काबिलियत को दुनिया से जोड़ता है. कंपनियां, सैलरी और स्टेबल नौकरियां आज भी मायने रखती हैं. लेकिन कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच का रिश्ता अब स्थायी वफादारी के बजाय 'आपसी मूल्य' (म्युचुअल वैल्यू) का होता जा रहा है.

आप अपनी स्किल्स, अनुभव और समय लाते हैं. कंपनी पैसा, अवसर और सीखने का माहौल देती है. जब यह लेन-देन बेमानी लगने लगे, तो दोनों में से कोई भी आगे बढ़ सकता है.

इसलिए शायद हमें सुबह 9 से शाम 5 बजे वाली नौकरी से पूरी तरह नाता तोड़ने की जरूरत नहीं है. हमें बस उससे यह उम्मीद छोड़नी होगी कि वह हमारी जिंदगी का सब कुछ बन जाए. आपकी सैलरी आपकी नौकरी से आ सकती है. आपका आत्मविश्वास आपके हुनर से आ सकता है. आपका अगला अवसर उस स्किल से आ सकता है जिसे आप आज भी सीख रहे हैं. और आप कौन हैं, इसका अहसास उस जिंदगी से आ सकता है जो ऑफिस के दरवाजों के बहुत पार तक फैली है.

देखा जाए तो AI के इस दौर में 'करियर सिक्योरिटी' का मतलब किसी एक एम्प्लॉयर के पास हमेशा के लिए टिके रहना नहीं है, इसका असली मतलब खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके पास खुद को प्रासंगिक और कीमती बनाए रखने के एक से ज्यादा रास्ते हों.

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