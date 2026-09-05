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अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल हमले के बाद US सेना का एक्शन, ईरान के 3 तेल टैंकरों पर अटैक, एक तबाह

अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हमला किया है, जिसमें दो टैंकर पूरी तरह नष्ट हो गए और तीसरे को भी नुकसान पहुंचा का दावा किया है. अमेरिका सेना का कहा है कि ये हमला अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया.

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अमेरिका ने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर किया हमला. (File Photo- X/Screengrab)
अमेरिका ने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर किया हमला. (File Photo- X/Screengrab)

अमेरिकी सेना ने शनिवार को कहा कि नौसेना के युद्धपोतों को मिसाइल से निशाना बनाए जाने के बाद उसने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हमला किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ईरान के सीमित और असुरक्षित तेल बेड़े को नष्ट कर देगी.

अमेरिकी सेना के बयान के अनुसार, इस इलाके में गश्त के दौरान एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और एक डिस्ट्रॉयर ने ईरान के कई बिना उकसावे वाले हमलों से खुद को बचाया और किसी भी अमेरिकी कर्मी को चोट नहीं आई. बयान के मुताबिक, ईरान के दो तेल टैंकर हमेशा के लिए बेकार हो गए और तीसरा, जिसमें तेल नहीं था, उसे नष्ट कर दिया गया.

अमेरिकी बयान में कहा गया कि ये टैंकर ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड और उसके सशस्त्र प्रॉक्सी नेटवर्क को फंडिंग करने वाले शैडो नेटवर्क का हिस्सा थे. इससे पहले ईरान ने फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास अपने एक टैंकर पर अमेरिकी हमले का आरोप लगाया था. अमेरिकी सेना ने इन हमलों के वीडियो फुटेज भी साझा किए हैं.

अमेरिका ने कहा कि एक तेल टैंकर पर खार्ग द्वीप के पास और दूसरे पर जास्क के पास निशाना बनाया गया. बिना तेल वाले टैंकर पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ. बयान में हमलों के वीडियो फुटेज भी जारी किए गए.

ये हमले तब हुए हैं, जब अमेरिका और ईरान ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं. इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के हमलों से शुरू हुई इस रुक-रुक कर चलने वाली जंग में एक महीने तक अपेक्षाकृत शांति रही थी. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और बातचीत विफल हो गई है.

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