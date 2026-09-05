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दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6.50 लाख की विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर फरार

बिहार के दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ मद्यनिषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. फेकला थाना क्षेत्र के अंदामा में छापेमारी के दौरान करीब 6.50 लाख रुपये की 553.320 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई. मामले में दो आरोपियों के खिलाफ फरार केस दर्ज किया गया है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है.

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दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज.(Photo: AI-generated)
दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज.(Photo: AI-generated)

बिहार के दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है. डीएम (District Magistrate) कौशल कुमार के निर्देश पर मद्यनिषेध विभाग (Prohibition Department) की टीम जिले में शराब बनाने, रखने, बेचने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

इसी अभियान के तहत मद्यनिषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फेकला थाना क्षेत्र के अंदामा, वार्ड नंबर-4 में छापेमारी की. इस दौरान मौके से करीब 6.50 लाख रुपये कीमत की 553.320 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई.

यह भी पढ़ें: 14 लाख का माल, 5 ड्रम और 1,368 लीटर स्पिरिट! दरभंगा के जाले में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

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मामले की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध (Assistant Commissioner, Prohibition) प्रदीप कुमार ने बताया कि शराब की बरामदगी के बाद दो आरोपियों के खिलाफ फरार केस दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी मौके पर नहीं मिले. उनकी गिरफ्तारी के लिए विभाग और पुलिस की ओर से जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

शराब के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई

मद्यनिषेध विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराबबंदी कानून (Prohibition Law) तोड़ने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा. जिले में अवैध शराब बनाने, रखने, बेचने और उसकी ढुलाई करने वालों की जानकारी जुटाकर लगातार छापेमारी की जा रही है.

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सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने साफ कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग को मिलने वाली गुप्त सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा. अवैध शराब से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज

दरभंगा में हुई इस कार्रवाई के बाद अब विभाग और पुलिस की नजर उन दो आरोपियों पर है, जिनके खिलाफ फरार केस दर्ज किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है. विभाग का कहना है कि शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा.

जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में शराबबंदी कानून के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. अवैध शराब का निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी.

शराबबंदी कानून लागू करने पर जोर

दरभंगा में मद्यनिषेध विभाग की इस कार्रवाई में 553.320 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 6.50 लाख रुपये बताई गई है. फेकला थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

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सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा. विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर आगे भी छापेमारी करेगी और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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