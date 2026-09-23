Dhanu Tarot Rashifal 23 September 2026: वादा निभाएंगे, करियर को उचित दिशा देंगे

धनु

किंग आफ कप्स

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आज का दिन आप के लिए लोगों को बेहतर ढंग से समझने और जीवन को सहजता से आगे बढ़ाने में मददगार है. जरूरी चर्चाओं को गति देंगे. भावनात्मक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. करियर को उचित दिशा देंगे. अनुभव से कारोबार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर के लोगों का समर्थन रहेगा.

व्यक्तिगत योजनाओं को लेकर से उत्साहित रहेंगे. विविध मामलों में बढ़त बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चाें पर सफलता प्राप्त होगी. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विविध प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सभी से सकारात्मक संवाद बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति देने का भाव रहेगा. व्यापार का स्तर ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पाएगा. असहजताएं दूर होंगी. खानपान नियमित बनाए रखेेंगे.

आर्थिक स्थिति: विभिन्न कार्यों में सरलता बढ़ेगी. व्यवस्था बनाए रखेंगे. व्यावसायिक लाभ बढ़ेगा.

रिश्ते: घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. अपनों से चर्चा व संवाद बढ़ाएंगे. वादा निभाएंगे.

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