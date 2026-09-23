Kumbh Tarot Rashifal 23 September 2026: मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

कुंभ

क्वीन ऑफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए तार्किकता और जीवन की सीखों पर अमल बनाए रखने का संकेतक है. चतुराई से बात रखेंगे. पेशेवर लोगों से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. अतिसंवेदनशीलता दिखाने से बचें. सहजता से काम करते रहें. आपसी विश्वास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान दें. अनुभव का लाभ उठाएं. करीबी मदद बनाए रखेंगे. कड़वी बातों को भूलें.

विविध मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं. सतर्कता से कदम आगे निकालें. गोपनीयता एवं व्यवस्थित निवेश पर जोर दें. व्यवहार में सरलता सहजता रखें. उचित प्रस्तावों का सम्मान करेंगे. व्यर्थ की चिंता व आशंका में नहीं आएं. लाभ का स्तर साधारण रहेगा. शुभचिंतकों का साथ बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्यगति प्रभावित न होने दें.

स्वास्थ्य: आत्मसंयम बनाए रहें. सेहत के प्रति संवेदनशील रहें. खानपान पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: निर्णय में उतावले न हों. क्षमताओं पर भरोसा रखें. आत्मविश्वास से कार्य करें.

रिश्ते: घरवालों का समर्थन रहेगा. वादा निभाने का प्रयास करें. छोटी बातों को त्यागें.

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