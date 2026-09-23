Tula Tarot Rashifal 23 September 2026: अधिकारों को बनाए रखने पर जोर होगा, प्रबंध बढ़ाने पर जोर दें

तुला

फाइव आफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए बिना तैयारी और चर्चा के कार्य करने से बचने का संकेतक है. लोगों से विभिन्न मामलों सहमति अवश्य लें. अपनों को समझने की कोशिश करें. वातावरण व परिस्थिति के अनुरूप कदम उठाएं. जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास रखें. सहजता के साथ आगे बढ़ें. सामंजस्य के अभाव में असहज अनुभव कर सकते हैं.

कार्यगति रुटीन बनाए रखें. विविध प्रयासों को सहजता बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में संतुलित ढंग से आगे बढ़ें. सावधानी से व्यवस्था को मजबूती दें. लेनदेन में सजग रहें. अधिकारों को बनाए रखने पर जोर होगा. भावनात्मक बातचीत में आवेश में नहीं आएं. अनावश्यक दबाव लेने से बचें. व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं रखें. हिचक बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. अनुशासन बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी मामले साधारण बने रहेंगे. प्रबंध बढ़ाने पर जोर दें. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

रिश्ते: निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. रिश्तों के प्रति सम्मान बनाए रखें. चर्चा में धैर्य बढ़ाएं.

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