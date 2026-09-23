स्कूल का मुआयना करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे CJP प्रवक्ता सौरव दास, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, VIDEO

कॉकरोच जनता पार्टी सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर वहां के हालात का मुआयना कर रही है. हाल ही में पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे. दास सूरजपुर के देवला गांव में स्कूल का दौरा करने पहुंचे, तो इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया.
सौरव दास कुछ लोगों के साथ सूरजपुर के तीन सरकारी स्कूलों- देवला, जैतपुर और मकोड़ा गांव का दौरा करने गए थे. जब वो देवला गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, तो उससे पहले ही स्कूल का गेट अंदर से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सके.
स्कूल के बाहर स्थानीय लोग जमा हो गए और उन्होंने सौरव दास और उनके साथियों का विरोध करना शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि सौरव दास बार-बार स्कूल में आकर अचानक निरीक्षण करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का माहौल खराब होता है और पढ़ाई में रुकावट आती है.
पीछे हटे सौरव दास
ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि वो इसी इलाके के रहने वाले हैं और स्कूलों में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए इस तरह बार-बार दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और माहौल काफी गर्म हो गया. विवाद बढ़ता देख सौरव दास वहां से पीछे हटते नजर आए.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया और वहां से हटाया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोपहर के समय उन्हें CJP से जुड़े लोगों के स्कूलों में पहुंचने की सूचना मिली थी, जिस पर ग्रामीणों ने हल्का विरोध जताया था. पुलिस ने साफ किया कि मौके पर शांति कायम है और कानून-व्यवस्था जैसी कोई समस्या नहीं है.
बेसिक शिक्षा अधिकारी का दावा- सब ठीक है
वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों के स्कूलों में पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी. उन्होंने बताया कि जो लोग वहां पहुंचे थे, उनके पास स्कूल के अंदर प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें बाहर ही रोक दिया गया. BSA ने दावा किया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला, मकोड़ा और जैतपुर गांव के सभी प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह सही ढंग से चल रहे हैं.
CJP प्रवक्ता सौरव दास का यूपी सरकार पर हमला
इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दूसरी ओर, CJP प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सवाल उठाया कि आखिर उनके पहुंचने से पहले स्कूल क्यों बंद किए गए थे.
सौरव दास ने अपने पोस्ट में लिखा, 'आज ग्रेटर नोएडा में था. यो ज्ञान का दूसरा मंदिर है जिसे हमारे आने की आशंका में बंद कर दिया गया था. स्कूलों को शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन आज यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के इन सभी मंदिरों पर ताले लगा दिए हैं. आखिर यूपी सरकार इतनी डरी हुई क्यों है?'
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उन्होंने बताया कि उनकी टीम 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए ग्रेटर नोएडा आई थी. उन्होंने दावा किया कि देवला गांव के स्कूल पहुंचने से पहले ही मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया था.
इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टीम का पीछा किया जा रहा है और बिना नंबर प्लेट वाली संदिग्ध गाड़ियां उनके साथ घूम रही हैं.