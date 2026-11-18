अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गर्भवती महिला के साथ ICE एजेंटों की कार्रवाई का मामला सामने आया है. महिला को जमीन पर घसीटा गया. उस पर मिर्च स्प्रे छिड़का गया. इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. कुछ देर बाद महिला को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसे लेकर अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं.

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महिला की पहचान 23 साल की लिजबेथ वर्गास एंड्रेड के रूप में हुई है. वह 12 हफ्ते की गर्भवती है और अमेरिका की नागरिक है. यह घटना कैलिफोर्निया के मोडेस्टो शहर में स्टैनिस्लॉस काउंटी जेल के बाहर हुई. महिला अपने पति और ननद के साथ वहां विरोध प्रदर्शन कर रही थी.

तीन ICE एजेंटों ने महिला को जमीन पर गिराया

महिला के वकील पैट्रिक कोलासिंस्की ने बताया कि, वह जेल से रिहा किए जा रहे लोगों को ICE एजेंटों द्वारा हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रही थी. इसी दौरान उसकी अधिकारियों से कहासुनी हुई.

This weekend, ICE pepper-sprayed and threw a PREGNANT US CITIZEN to the ground. Completely unacceptable and awful. The American people loudly rejected ICE’s violence in the recent election. We have to bring these thugs to justice. https://t.co/lQ5T45JIT6 — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) November 17, 2026

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तीन ICE एजेंट महिला को जमीन पर गिराते और घसीटते दिखाई दे रहे हैं. महिला की कानूनी टीम का कहना है कि जमीन पर गिराए जाने से पहले उसने एक अधिकारी पर हाथ रखा था. वकील के मुताबिक, इस दौरान महिला पर मिर्च स्प्रे भी छिड़का गया. इसके बाद संघीय अधिकारियों ने उसे कई घंटों तक हिरासत में रखा. बाद में उसे छोड़ दिया गया.

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महिला के परिवार ने भी घटना का वीडियो शेयर किया है. इसमें उसे स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद उसे स्टॉकटन इलाके के एक अस्पताल में पहुंचाया गया. एंबुलेंस से एक ICE अधिकारी भी उसके साथ अस्पताल पहुंचा.

महिला के वकील ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद महिला और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों ठीक थे. अब महिला अपने परिवार के साथ घर लौट चुकी है.

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ICE की कार्रवाई पर उठे सवाल

महिला के वकील ने उसकी हिरासत और उसके साथ इस्तेमाल की गई ताकत पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि संघीय इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान अमेरिकी नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है.

मोडेस्टो पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसे इस कार्रवाई की जानकारी है. हालांकि, पुलिस ने साफ किया कि उसके अधिकारियों ने महिला को हिरासत में नहीं लिया और न ही इसमें ICE एजेंटों की मदद की. स्टैनिस्लॉस काउंटी के शेरिफ कार्यालय ने भी घटना की जानकारी होने की बात कही है.

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फिलहाल अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) की ओर से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब उत्तरी कैलिफोर्निया और बे एरिया में इमिग्रेशन अधिकारियों की कार्रवाई बढ़ी है. इसे लेकर स्थानीय लोगों और नेताओं के बीच चिंता जताई जा रही है.

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