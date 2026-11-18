पुष्कर मेले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. जब भी पुष्कर मेला लगता है तो सबसे ज्यादा बात बादल घोड़े की होती है, पिछले बार जिसके करोड़ों में दाम लगाए गए थे. बादल के वायरल होने के बाद अब कई सफेद घोड़ों को बादल कहा जा रहा है. लेकिन, अब शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जो खुद को बादल का मालिक बताता है. वो शख्स बता रहा है कि आखिर फेमस बादल घोड़ा अब कहां है और साथ ही उसने अपने दूसरे घोड़ों के बारे में बताया है. तो जानते हैं आखिर वायरल बादल घोड़े की क्या कहानी है...

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वायरल बादल घोड़ा है क्या?

आपको बता दें कि पुष्कर में हर साल देवउठनी एकादशी के आस-पास एक पशु मेला लगता है. उसमें देशभर से लोग अपने जानवर लेकर आते हैं. कुछ सालों ये यहां आने वाले घोड़ों और मुर्रा भैंस की काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच पिछले साल एक सफेद कलर का मारवाड़ी घोड़ा वायरल हुआ था, जिसका नाम बादल था. वैसे यहां बादल जैसे कई घोड़े आते हैं. साथ ही इन घोड़ों के मालिक ये दावा करते हैं कि इन घोड़ों की करोड़ों में बोली लग चुकी है, जो कि सच नहीं माना जाता.

हर घोड़े का मालिक अपने सबसे पावरफुल घोड़े के बारे में महंगी बोली लगने की बात कहता है. वहीं, कुछ ऐसे वीडियो भी आ चुके हैं, जिनमें साफ हो गया है कि इन घोड़ों की कीमत इतनी नहीं है. वहां के घोड़े के मार्केट के बारे में तो आपने जान लिया. अब जानते हैं कि आखिर बादल की क्या कहानी है...

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दरअसल, 'बादल' नाम का एक घोड़ा काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद से अब काफी लोग अपने घोड़ों का नाम बादल बताते हैं. अब एक शख्स का वीडियो वायरल है, जो खुद को बादल का मालिक होने का दावा कर रहा है और बता रहा है कि जो अभी मेले में नहीं आया है. उस शख्स का कहना है कि जो असली बादल था, वो अंबानी परिवार के रिलायंस के वंतारा में चला गया है. उससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि बादल अब वंतारा में है.

ये शख्स वहां मौजूद कुछ इंफ्लुएंसर्स को बता रहे हैं कि वो राजस्थान के केकड़ी के रहने वाले हैं. साथ ही वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कीमत यूं ही चलती रहती है और उन्हें बेचना नहीं हैं. इस बार भी वो एक घोड़े के साथ आए हैं, जिसका नाम भी बादल ही है. वो बता रहे हैं कि पहले वाले बादल की तरह ये भी है. वहीं, रिलायंस को बेचे गए बादल की कीमत के बारे में वो बताते नहीं है और कहते नजर आते हैं कि वो बात अब गई. साथ ही उन्होंने अपने घोड़ों की कोई रेट नहीं बताई और कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे ही रेट बताए जा रहे हैं.



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