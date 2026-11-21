संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान शुक्रवार 20 नवंबर को म्यांमार सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के एक शरणार्थी कैंप पहुंचे. उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ, जब एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रोहिंग्याओं की हत्या और उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया था.

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रहमान को सुनने के लिए कैंप में हजारों रोहिंग्या शरणार्थी एक घाटी में जुटे. उन्होंने गुरुवार 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले और म्यांमार पर उसके असर के बारे में बात की.

रहमान ने कहा कि रोहिंग्या संकट अब सिर्फ शरणार्थियों या बांग्लादेश की चिंता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संकट के समाधान के लिए तत्काल और मिलकर कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने म्यांमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अदालत के फैसले का पालन नहीं किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

बांग्लादेश पहुंचे थे रोहिंग्या

2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत से करीब 8 लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे. संयुक्त राष्ट्र ने इस सैन्य कार्रवाई को जातीय सफाए का स्पष्ट उदाहरण बताया था. इस अभियान के दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई थी. इसके बाद से करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं.

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