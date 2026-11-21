Vastu Upay: वास्तु शास्त्र में घर की बनावट और चीजों को रखने की दिशा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि घर में साफ-सफाई की कमी, टूटी-फूटी चीजें और गलत तरीके से व्यवस्थित कार्यस्थल सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं. कई बार लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते या आर्थिक तरक्की में रुकावट महसूस करते हैं. ऐसे में वास्तु से जुड़े कुछ सामान्य पहलुओं पर ध्यान देना उपयोगी माना जाता है.

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घर या ऑफिस में पांच ऐसी आम गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें वास्तु के नजरिए से आर्थिक समृद्धि में बाधा से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं इनके बारे में और इन्हें ठीक करने के आसान तरीके.



1. काम करने की जगह का सही न होना

वास्तु के अनुसार, काम करने की जगह का व्यवस्थित होना जरूरी है. अगर आपकी डेस्क किसी तंग कोने में रखी है या काम करते समय सामने खाली दीवार दिखाई देती है, तो इसे ठहराव का प्रतीक माना जाता है. ऐसी व्यवस्था काम में एकाग्रता और रचनात्मकता को भी प्रभावित कर सकती है.

क्या करें: अपनी डेस्क को ऐसी जगह रखें, जहां से कमरे के प्रवेश द्वार पर नजर जा सके. काम करने की जगह को साफ रखें और वहां गैरजरूरी सामान जमा न होने दें. इससे कामकाज का माहौल बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

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2. घर में नल का टपकते रहना

वास्तु मान्यताओं में टपकते नल को धन के लगातार खर्च होने से जोड़कर देखा जाता है. जिस तरह नल से पानी धीरे-धीरे बहता रहता है, उसी तरह इसे आर्थिक संसाधनों के व्यर्थ जाने का प्रतीक माना जाता है.

क्या करें: घर या ऑफिस में किसी भी नल से पानी टपक रहा हो, तो उसे जल्द ठीक करवाएं. इससे पानी की बर्बादी रुकेगी. अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकेगा.

3. घर के मुख्य दरवाजे पर सामान जमा होना

वास्तु शास्त्र में मुख्य प्रवेश द्वार को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का रास्ता माना जाता है. अगर दरवाजे के सामने जूते-चप्पल, पुराने डिब्बे या बेकार सामान बिखरा रहता है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि इससे नए अवसरों के आने में रुकावट आ सकती है. दरवाजे का ठीक से न खुलना या उसमें से आवाज आना भी वास्तु के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता.

क्या करें: मुख्य दरवाजे के आसपास साफ-सफाई रखें. प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुलना चाहिए. चाहें तो आसपास सजावटी पौधे या सुंदर सजावट रख सकते हैं.



4. उत्तर-पश्चिम दिशा की अनदेखी करना

वास्तु मान्यताओं के मुताबिक, घर की उत्तर-पश्चिम दिशा को अवसरों और आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है. इस दिशा में गंदगी, अंधेरा या गैरजरूरी सामान जमा होने से घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. वास्तु के अनुसार, इस हिस्से को व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है.

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क्या करें: घर की उत्तर-पश्चिम दिशा को साफ और रोशनी से भरपूर रखें. यहां बेकार सामान जमा न होने दें. वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा के लिए विंड चाइम या समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली सजावटी चीजें रखने की सलाह भी दी जाती है.



5. घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखना

घर में पुराने अखबार, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे बर्तन और इस्तेमाल में न आने वाली चीजें जमा करने की आदत भी वास्तु के अनुसार ठीक नहीं मानी जाती. मान्यता है कि अव्यवस्थित जगह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है. इसके अलावा, बहुत ज्यादा सामान होने से घर की सफाई और रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी हो सकती है.

क्या करें: समय-समय पर घर की सफाई करें, गैरजरूरी सामान को हटा दें. अलमारी, टेबल और घर के कोनों को व्यवस्थित रखें. इससे घर अधिक साफ-सुथरा और खुला नजर आएगा.

आर्थिक समृद्धि के लिए इन बातों का रखें ध्यान

वास्तु की मान्यताओं के मुताबिक, घर का साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है. हालांकि, केवल वास्तु उपायों से धन बढ़ने या आर्थिक समस्याएं दूर होने की गारंटी नहीं है. आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए नियमित बचत, खर्चों पर नियंत्रण और सही वित्तीय योजना भी जरूरी है.

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