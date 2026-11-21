सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह नल खोलते ही बर्फ जैसा ठंडा पानी हाथ-पैर सुन्न कर देता है. छत पर रखी प्लास्टिक की पानी की टंकी रातभर की कड़ाके की ठंड और ओस की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिससे नहाने से लेकर बर्तन और कपड़े धोने तक हर काम भारी लगने लगता है.

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हर समय गीजर चलाना न केवल बिजली का बिल बढ़ाता है, बल्कि हर नल में गीजर का कनेक्शन भी नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी टंकी का पानी बर्फीला न हो और सामान्य से थोड़ा गर्म रहे तो आप बिना एक पैसा खर्च किए छत पर रखी टंकी में कुछ आसान देसी जुगाड़ कर सकते हैं.

1. थर्माकोल शीट और जूट की बोरी का कवर

थर्माकोल (EPS Sheet) हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है. पानी की टंकी के चारों तरफ थर्माकोल की 1-2 इंच मोटी शीट्स चिपका दें और ऊपर से पुरानी जूट की बोरियों से पूरी टंकी को लपेट दें. जूट और थर्माकोल बाहर की ठंडी हवा और ओस को पानी तक नहीं पहुंचने देते.

2. ब्लैक प्लास्टिक या तिरपाल से ढकें

काला रंग धूप और गर्मी को सबसे ज्यादा सोखता है. थर्माकोल और बोरी की लेयर लगाने के बाद सबसे ऊपर काले रंग की प्लास्टिक शीट या काला तिरपाल अच्छी तरह बांध दें. दिन में जब भी थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, काला रंग उस गर्मी को तेजी से सोखेगा और टंकी के अंदर पानी को ठंडा नहीं होने देगा.

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3. टंकी के ढक्कन को एयर-टाइट पैक करें

ज्यादातर ठंड टंकी के खुले या ढीले ढक्कन के रास्ते अंदर जाती है. टंकी के ढक्कन के अंदर थर्माकोल का गोल टुकड़ा काट कर लगाएं और ढक्कन बंद करने के बाद ऊपर से पॉलीथिन या बोरी बांधकर रस्सी से कस दें ताकि ठंडी हवा अंदर न घुस सके.

4. बाहर से आ रही पाइपलाइन को इंसुलेट करें

कई बार पानी टंकी में तो ठीक रहता है, लेकिन छत से नीचे बाथरूम तक आने वाले प्लास्टिक/जीआई पाइप्स में रातभर रहने के कारण बर्फीला हो जाता है. बाहर दिख रहे सभी पाइपों पर फोम पाइप इंसुलेशन या पुराने सूती कपड़ों/बोरी की पट्टियां लपेटकर सेलोटेप से पैक कर दें.

5. शाम को ही टंकी पूरी भर लें

रात के वक्त समर्सिबल या मोटर चलाने के बजाय शाम 4 से 5 बजे के बीच ही टंकी को पूरा भर लें. जमीन के नीचे से आने वाला पानी सर्दियों की रात में बाहर की हवा से काफी गर्म होता है. टंकी पूरी भरी होने से पानी का तापमान जल्दी नीचे नहीं गिरता.

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