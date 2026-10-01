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50ml, 500ml और 1 लीटर... पेट्रोल के साथ अब पानी भी बेचेगी ये सरकारी कंपनी

भारतीय पानी बाजार तेजी से फैलता जा रहा है. अब एक और कंपनी की इस मार्केट में एंट्री होने जा रही है, जो पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन के साथ ही अब पानी की बोतल भी बेचने की तैयारी कर रहा है.

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तेल के साथ पानी भी बेचेगी कंपनी. (Photo: AI generated)
तेल के साथ पानी भी बेचेगी कंपनी. (Photo: AI generated)

पेट्रोल-डीजल डिस्‍ट्रीब्‍यूटर कंपनी इंडियन ऑयल एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकारी स्‍वामित्‍व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) भारत भर में फैले अपने 43,000 से ज्‍यादा पेट्रोल पंपों के बड़े रिटेल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए अपने खुद के ब्रांड के तहत पैकेटबंद पानी मार्केट में एंट्री करने जा रही है. 

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम कंपनी के कोर बिजनेस के अलावा राजस्व को बढ़ाने और अपने पेट्रोल पंपों पर कस्‍टमर्स को उचित दाम पर चीजें उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है. IOC ने पानी ब्रांड के बनाने, क्‍वालिटी बनाए रखने, सप्‍लाई मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्‍स और लॉन्‍च के लिए एग्रीगेटर के तौर पर कार्य करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगा है. 

जो कंपनियां ये पानी की सप्‍लाई और अन्‍य काम देखेगी, उनके साथ इंडियन ऑयल की रेवेन्‍यू साझेदारी होगी. साथ ही इंडियन ऑयल के तहत ब्रांड नेम भी रहेगा. जबकि इसके संचालन की जिम्‍मेदारी चयनित साझेदार के पास होगा. 18 सितंबर को इसके लिए आवेदन मांगा गया था, जिसे 16 अक्‍टूबर तक जमा करने होंगे. 

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यह योजना स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीके से लागू की जाएगी, जिसकी शुरुआत हाईवे पर स्थित खुदरा दुकानों से होगी, जो आईओसी की कुल 43,603 दुकानों में से 21,435 हैं. कंपनी का मानना ​​है कि पीने के पानी की मांग इन स्थानों पर सबसे अधिक होगी, इसलिए इन्हें योजना शुरू करने के लिए सबसे सही माना जा सकता है. हाईवे पर कारोबार स्‍थापित करने के बाद इंडियन ऑयल की योजना अपने नेटवर्क में शहरी और अर्ध शहरी ईंधन स्‍टेशनों तक उत्‍पाद का विस्‍तार करने की है. 

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पैकेज का क्‍या होगा साइज? 
शुरुआत में पानी की बोतल 250 मिली, 500 मिली और 1 लीटर आकार की पॉलीइथिलीन टेरेफ्थालेट बोतलें शामिल होंगी, जिसमें 1 लीटर का पैक प्रमुख उत्पाद होगा. लॉन्‍गटर्म योजना के तहत, IOC प्रीमियम पानी, प्राकृतिक खनिज पानी, क्षारीय पानी और कार्यात्मक जलयोजन उत्पादों के साथ-साथ अन्य आकार के पैक भी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है. कंपनी का टारगेट है कि उसे अपने कोर बिजनेस के अलावा रेवेन्‍यू 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 760 करोड़ रुपये करना है. 

इन कंपनियों से होगी टक्‍कर 
हाल ही में मुकेश अंबानी की कैम्‍पा ने भी बोतलबंद पानी के ब्रांड में एंट्री की है और अपने कारोबार का विस्‍तार कर रही है. अंबानी की कंपनी ने 10 और 20 रुपये के बोतलबंद पानी भी लेकर आई हैं. इसके अलावा, बिस्‍लेरी जैसे ब्रांड ने पहले से ही इस मार्केट में कब्‍जा जमाया हुआ है और तेजी से अपना कारोबार फैला रहे हैं. 

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