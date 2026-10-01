महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से प्रशासनिक लापरवाही और जर्जर व्यवस्था की एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है. माहुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सकुर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान अचानक क्लासरूम की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया. इस दर्दनाक हादसे में 6 छात्राएं मलबे की चपेट में आकर घायल हो गईं, जिनमें से एक मासूम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.

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घटना के वक्त क्लासरूम में पहली से पांचवीं कक्षा की करीब 15 से 20 छात्राएं मौजूद थीं, जो रोज की तरह अपनी पढ़ाई में मग्न थीं. तभी अचानक छत का प्लास्टर और सीमेंट-कंक्रीट का भारी मलबा सीधे बच्चों के ऊपर आ गिरा, जिससे पूरे स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई.

शिक्षकों की सूझबूझ से टली बहुत बड़ी त्रासदी

छत गिरते ही वहां मौजूद शिक्षकों ने बिना एक पल गंवाए तत्परता दिखाई. शिक्षकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत सभी घबराए हुए बच्चों को मलबे के बीच से निकाला और क्लासरूम से बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. अगर शिक्षकों ने तुरंत एक्शन न लिया होता, तो यह हादसा एक बेहद भयावह त्रासदी में बदल सकता था. हादसे में घायल सभी छात्राओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल छात्रा का इलाज जारी है, जबकि मामूली रूप से चोटिल अन्य पांच छात्राओं को प्राथमिक उपचार दिया गया है.

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नौनिहालों की सुरक्षा पर फिर उठे गंभीर सवाल

इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके के अभिभावकों में भारी गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, स्कूल भवन की हालत लंबे समय से बेहद जर्जर और खस्ताहाल बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार तंत्र सोता रहा. शिक्षा के मंदिर में हुए इस हादसे ने एक बार फिर राज्य की जिला परिषद शालाओं की बदहाली, इमारतों के मेंटेनेंस में बरती जा रही ढिलाई और मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम पर तीखे सवाल दाग दिए हैं.

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