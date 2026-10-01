scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शहजाद पूनावाला ने 'टुकड़े गैंग' कहकर मारा ताना, स्वरा भास्कर ने किया रिएक्ट, शुरू हुई राजनीति?

राइज एंड फॉल 2 शो में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच बातचीत ने राजनीतिक रंग ले लिया है. दोनों के बीच शुरू में तनाव था, लेकिन अब धीरे-धीरे दोस्ती भी बनती दिख रही है.

Advertisement
X
शहजाज-स्वरा में दोस्ती (Photo: Screengrab)
शहजाज-स्वरा में दोस्ती (Photo: Screengrab)

‘राइज एंड फॉल 2’ में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई बातचीत ने राजनीतिक रंग ले लिया. दोनों अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शो में उनके बीच धीरे-धीरे एक अनोखी दोस्ती बनती दिखाई दे रही है. इसी दौरान शहजाद ने स्वरा के दोस्तों को ‘टुकड़े गैंग’ कह दिया.

असल में हुआ ये कि स्वरा ने शहजाद को अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देने के बजाय कुछ खाना भी खाएं, क्योंकि उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है. स्वरा की बात पर शहजाद ने कहा कि वो अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं. राजनीति में इससे भी ज्यादा तनावपूर्ण हालात का सामना कर चुके हैं. स्वरा से कहा कि शो खत्म होने के बाद वो उनसे मिलेंगी और सभी वामपंथियों को साथ एक कमरे में बैठा देंगी.

स्वरा ने शहजाद को बेसमेंट में जाकर अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने की सलाह भी दी. उनका कहना था कि इससे शहजाद को राहत मिलेगी और वो कुछ देर आराम कर सकेंगे. कमरे से बाहर जाते समय शहजाद पूनावाला ने कहा- आप लोगों का जो गैंग है ना..  इस पर स्वरा ने पूछा कि कौन-सा गैंग? पूनावाला ने जवाब दिया, “टुकड़े.“

Advertisement

शहजाद-स्वरा में हुई दोस्ती
हालांकि, स्वरा और शहजाद इस बातचीत के दौरान कई बार हंसते हुए नजर आए. बाद में दोनों ने माना कि उनका रिश्ता अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है. स्वरा ने कहा कि अब वो ऐसी परिस्थितियों पर हंस लेती हैं. 

शो की शुरुआत में स्वरा और पूनावाला के बीच पुरानी रंजिश देखने को मिल रही थी. लेकिन अब लगता है कि दोनों ने एंटरनेटमेंट के लिए राजनीतिक विचारधारा को साइड कर दिया है. आगे देखते हैं कि क्या होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनिल अंबानी, ललित सूरी, धनराज नाथवानी... सपा कैसे राज्यसभा में धनकुबेरों की कराती रही है एंट्री |
    राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने उतारे दो उम्मीदवार, कौन होगा तीसरा? |
    बदल जाएगा जंग का चेहरा... चीन बनाएगा न्यूक्लियर टैंक, गोले जाएंगे 450 KM दूर |
    इंडियन हीरो पायलट, एक प्लंबर और एक डेंटिस्ट... इजरायली प्लेन के कॉकपिट का क्लाईमैक्स सीन! |
    50ml, 500ml और 1 लीटर... पेट्रोल के साथ अब पानी भी बेचेगी ये सरकारी कंपनी |
    पटना में फिर बेकाबू हुई गंगा, अब घाटों के बाद शहरों की सड़कों पर भी पहुंचा सैलाब |
    13 घंटे, 700 KM और खूबसूरत वादियां... अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत |
    Jitiya Vrat 2026: कल या परसों, कब है जितिया व्रत? नोट करें नहाय खाय से लेकर पारण तक की तिथियां |
    शादी का वादा किया, कई बार संबंध बनाए... युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी... कौशांबी में FIR दर्ज |
    Garud Puran: मृत्यु के बाद शव को क्यों बांधा जाता है? जानें अंतिम यात्रा का रहस्य
    Advertisement