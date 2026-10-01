शहजाद पूनावाला ने 'टुकड़े गैंग' कहकर मारा ताना, स्वरा भास्कर ने किया रिएक्ट, शुरू हुई राजनीति?

‘राइज एंड फॉल 2’ में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई बातचीत ने राजनीतिक रंग ले लिया. दोनों अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शो में उनके बीच धीरे-धीरे एक अनोखी दोस्ती बनती दिखाई दे रही है. इसी दौरान शहजाद ने स्वरा के दोस्तों को ‘टुकड़े गैंग’ कह दिया.

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असल में हुआ ये कि स्वरा ने शहजाद को अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देने के बजाय कुछ खाना भी खाएं, क्योंकि उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है. स्वरा की बात पर शहजाद ने कहा कि वो अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं. राजनीति में इससे भी ज्यादा तनावपूर्ण हालात का सामना कर चुके हैं. स्वरा से कहा कि शो खत्म होने के बाद वो उनसे मिलेंगी और सभी वामपंथियों को साथ एक कमरे में बैठा देंगी.

स्वरा ने शहजाद को बेसमेंट में जाकर अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने की सलाह भी दी. उनका कहना था कि इससे शहजाद को राहत मिलेगी और वो कुछ देर आराम कर सकेंगे. कमरे से बाहर जाते समय शहजाद पूनावाला ने कहा- आप लोगों का जो गैंग है ना.. इस पर स्वरा ने पूछा कि कौन-सा गैंग? पूनावाला ने जवाब दिया, “टुकड़े.“

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शहजाद-स्वरा में हुई दोस्ती

हालांकि, स्वरा और शहजाद इस बातचीत के दौरान कई बार हंसते हुए नजर आए. बाद में दोनों ने माना कि उनका रिश्ता अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है. स्वरा ने कहा कि अब वो ऐसी परिस्थितियों पर हंस लेती हैं.

शो की शुरुआत में स्वरा और पूनावाला के बीच पुरानी रंजिश देखने को मिल रही थी. लेकिन अब लगता है कि दोनों ने एंटरनेटमेंट के लिए राजनीतिक विचारधारा को साइड कर दिया है. आगे देखते हैं कि क्या होता है.

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