फ्लाईदुबई विमान को क्रैश से बचाने वालों को वीरता का सम्मान, इजरायल का बड़ा ऐलान

फ्लाईदुबई की दुबई से इजरायल जा रही फ्लाइट FZ1073 में बड़ा हादसा टालने में मदद करने वाले चार इजरायली नागरिकों को अब सम्मानित किया जाएगा. इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गुरुवार को कहा कि वह इन चारों को प्रेसिडेंट मेडल फॉर सिविलियन हीरोइज्म देने की सिफारिश करेंगे. इन लोगों ने विमान में हुई हिंसक घटना के दौरान हालात संभालने और विमान को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

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राष्ट्रपति हर्जोग ने यानिव हयून, डॉ. शोता मुसायेव, त्विका मैन्स और आसफ रेजवान से बात की. ये चारों बुधवार को फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट में हुई घटना के दौरान प्रतिक्रिया देने वाले लोगों में शामिल थे. विमान दुबई से इजरायल जा रहा था, तभी एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला कर दिया.

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पायलट पर हमला, तेजी से नीचे आने लगा विमान

हमले के बाद विमान तेजी से अपनी ऊंचाई खोने लगा. बताया जा रहा है कि दो मिनट में विमान 15000 फीट नीचे गिर चुका था. ऐसे हालात में यात्रियों और क्रू ने मिलकर विमान का कंट्रोल वापस पाने में मदद की. इसी दौरान इन चारों इजरायली नागरिकों ने भी हालात संभालने में भूमिका निभाई.

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इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग ने चारों से बातचीत कर घटना के दौरान उनके अनुभव और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने कहा कि वह चारों के नाम सिविलियन हीरोइज्म के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति पदक के लिए आगे बढ़ाएंगे.

फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट बाद में सऊदी अरब में सुरक्षित लैंड हुई. घटना के बाद विमान में मौजूद लोगों की भूमिका की चर्चा हो रही है. इजरायल के राष्ट्रपति की ओर से चार नागरिकों को सम्मानित करने की सिफारिश का ऐलान इसी घटनाक्रम का हिस्सा है.

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