राष्ट्रपति जिनपिंग की मेजबानी को व्हाइट हाउस तैयार... मेलानिया ट्रंप ने शेयर किया स्टेट डिनर का मेन्यू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप आज गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के लिए स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे. इस खास डिनर की तैयारियों की कमान मेलानिया ट्रंप ने संभाली है. डिनर में दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों के अलावा कारोबारी और सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे.

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एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद चीनी राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं. वो तीन दिवसीय यात्रा पर वहां गए हैं. ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने एयर बेस जाकर खुद उनका स्वागत किया. जिनपिंग ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं, जब व्यापार, AI, ईरान के साथ युद्ध और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कायम है.

मेलानिया ट्रंप द्वारा शेयर किए गए डिनर के मेन्यू में अमेरिकी और चीनी डिश का संतुलन नजर आता है, जिसमें अमेरिकी सामग्री का उपयोग करते हुए चीनी व्यंजनों की झलक पिरोई गई है. मेन्यू के मुताबिक डिनर की शुरुआत 'श्राम्सबर्ग ब्लैंक डी नोयर' वाइन के साथ टोस्ट से होगी. यह वही प्रसिद्ध अमेरिकी स्पार्कलिंग वाइन है, जिसे 1972 में बीजिंग में तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच हुए ऐतिहासिक 'टोस्ट टू पीस' के दौरान परोसा गया था.

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पहले कोर्स में येलो स्क्वैश वेलूते

पहले कोर्स में येलो स्क्वैश वेलूते परोसा जाएगा. इसके साथ जंगली मशरूम की फ्रिकासी होगी. वेलूते को पीले स्क्वैश से तैयार किया जाएगा, जबकि जंगली मशरूम को ताजा हर्ब्स के साथ सौते किया जाएगा. ये सभी चीज़ें मिलकर एक रिच फ्रिकसी बनाती हैं, जिसमें क्रिस्पी पैन्सेटा मिलाने से एक नमकीन और स्मोकी स्वाद का बढ़िया तालमेल बनता है. आखिर में ऊपर से डाला गया स्कैलियन ऑयल डिश में एक ताजगी और हल्का तीखापन लाता है.

वहीं दूसरे कोर्स में ताजा 'सी बास' मछली को भुने हुए तिलों की परत के साथ तैयार किया गया है, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से बेहद नरम होती है. इसके साथ ब्रेज्ड बेबी बोक चॉय, रोस्टेड बेंगन और सॉस वर्ट परोसा जाएगा. तिल की परत मछली को हल्का नट जैसा स्वाद देगी, जबकि सब्जियों के साथ इसे परोसा जाएगा. इस डिश को ताजी जड़ी-बूटियों से बने चटपटे सॉस वर्टे के साथ पूरा किया जाता है, जो ताजगी, खट्टापन और बगीचे जैसा स्वाद जोड़ता है.

मिठे में वैनिला क्रेम्यू और व्हाइट हाउस हनी आइसक्रीम

डिनर की मिठाई भी खास रखी गई है. इसमें वनीला क्रेम्यू और व्हाइट हाउस हनी आइसक्रीम परोसी जाएगी. वैनिला क्रेम्यू के बीच खट्टी चेरी का कॉन्फिट होगा और इसे अखरोट से तैयार फ्रांजिपेन के ऊपर रखा जाएगा. इसके साथ व्हाइट हाउस में तैयार किए गए शहद से बनी आइसक्रीम परोसी जाएगी. स्टेट डिनर के दौरान संगीत और कई प्रस्तुतियां भी होंगी. कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति क्रिस्टोफर मैकियो देंगे. वह 2025 के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रस्तुति दे चुके हैं.

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इसके अलावा, अमेरिकी सेना के बैंड जैसे द प्रेसिडेंट्स ओन यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड, मरीन ड्रम एंड बिगुल कॉर्प्स, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कोरस और आर्मी स्ट्रिंग्स के सैन्य संगीतकार अपनी प्रस्तुतियों से शाम को यादगार बनाएंगे.

लाल रंग से सजेगा व्हाइट हाउस

डिनर की सजावट में लाल रंग को खास जगह दी गई है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, चीन के इतिहास और संस्कृति में लाल रंग के लंबे समय से रहे महत्व को ध्यान में रखते हुए सजावट तैयार की गई है. बड़े फूलदानों में लाल फूल सजाए जाएंगे. टेबल पर गहरे लाल रंग के कपड़े होंगे और डहलिया व रैननक्युलस फूलों से सजावट की जाएगी. टेबल पर फूलों के बीच व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक संग्रह से 'वरमील' (गोल्ड-प्लेटेड सिल्वर) और 'रीगन स्टेट सर्विस' के क्रॉकरी सेट का उपयोग किया गया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के राष्ट्रपति के साथ यह एक बड़ा दिन है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में 'सुपर इंटेलिजेंस' एक बड़ा मुद्दा होगी. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को फिलहाल उसी स्थिति में रखना चाहते हैं, जहां यह है और चीन का रुख भी यही है. इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग सुरक्षा घेरे की भूमिका निभाएगा.

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