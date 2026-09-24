Mushtaq Khan Passes Away: एक्टर मुश्ताक खान का निधन, कैंसर से थे पीड़ित, गदर-वेलकम जैसी फिल्मों ने दिलाई थी पहचान

फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का निधन हो गया है. ‘वेलकम’, 'गदर' ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘हम हैं राही प्यार के’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले मुश्ताक खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

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मुश्ताक खान ने ली आखिरी सांस...

बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान पिछले करीब 15 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे. वह कैंसर से जूझ रहे थे. उन्हें करीब पांच साल पहले कैंसर का पता चला था, लेकिन हाल ही में बीमारी दोबारा लौट आई थी. इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई.

मुश्ताक खान के बिजनेस पार्टनर शिवम ने आजतक/इंडिया टुडे से बातचीत में उनके निधन की पुष्टि की है. बताया गया है कि उन्होंने कुछ ही देर पहले (24 सितंबर, गुरुवार के दिन) दुनिया को अलविदा कहा. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर है.

मुश्ताक खान ने फिल्मों में ज्यादातर सपोर्टिंग और कॉमेडी किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई थी. ‘वेलकम’ में उनका अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया था. इसके अलावा ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘हम हैं राही प्यार के’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी.

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उनके अचानक निधन की खबर ने फैंस को भावुक कर दिया है. जिस कलाकार ने पर्दे पर अपने किरदारों से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई, आज उनके जाने की खबर हर किसी की आंखें नम कर रही है. मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार कल यानी 25 सितंबर को किया जाएगा.

खस्ताहाल थे मुश्ताक!

मुश्ताक खान साल 2024 में एक बेहद खौफनाक किडनैपिंग का शिकार भी हुए थे. 20 नवंबर 2024 को उन्हें मेरठ में एक इवेंट में शामिल होने के बहाने बुलाया गया था. पुलिस के मुताबिक, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से एक कार में बैठाया गया और बाद में बिजनौर ले जाकर बंधक बना लिया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, बदमाशों ने उन्हें करीब 12 घंटे तक प्रताड़ित किया और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी.

मुश्ताक ने बताया था कि किडनैपर्स हैरान थे जब उन्हें पता चला कि एक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे. वो समझते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक्टर करोड़ों में कमाता है. किसी तरह मुश्ताक वहां से बच निकले थे, और अपनी आपबीती सुनाई थी.

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