मिड-डे मील के बाद पानी पीने गई थीं छात्राएं, अचानक गिरा बरगद का पेड़... 2 की मौत

बिहार के समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकविदुलिया के परिसर में बरगद का विशाल पेड़ अचानक गिर गया. इसकी चपेट में आने से दो छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल छात्रा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

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जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह से ही इलाके में बारिश हो रही थी. इसी दौरान स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद कुछ छात्राएं पानी पीने के लिए चापाकल के पास गई थीं. इसी वक्त अचानक बरगद का पेड़ छात्राओं के ऊपर आ गिरा. हादसे में तीन बच्चियां पेड़ के नीचे दब गईं.

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पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर स्कूल के शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे. हालांकि पेड़ इतना विशाल था कि उसे तत्काल हटाना आसान नहीं था. किसी तरह पेड़ को काटकर हटाया गया तो दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं तीसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

दो छात्राओं की मौत, एक की हालत गंभीर

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मृतकों की पहचान सुहानी कुमारी, पिता राम कुमार महतो और अनन्या, पिता अमरजीत ठाकुर के रूप में हुई है. वहीं गुलनाज, पिता मोहम्मद ताजीम गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल परिसर में लगा यह बरगद का पेड़ काफी पुराना और सूखा हुआ था. ग्रामीणों का दावा है कि पेड़ को हटाने को लेकर पहले भी विवाद हुआ था. हालांकि इसे काटकर हटाया नहीं गया. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पेड़ को हटा दिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता.

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घटना की सूचना मिलते ही विभूतिपुर पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. हादसे के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए थे. पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और दोनों छात्राओं के शवों को कब्जे में लिया.

अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ संजय कुमार सिंह और सीडीपीओ विवेक कुमार भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की और आक्रोशित लोगों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

प्रशासन की ओर से मृत छात्राओं के परिजनों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत कुछ राशि भी दी गई है. हादसे के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है. लगातार बारिश के बीच हुई इस घटना ने स्कूल परिसर में पुराने और सूखे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अधिकारियों की ओर से घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है. घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है.

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