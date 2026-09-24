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'खाना ठंडा क्यों लाया...' इंदौर में कस्टमर ने डिलीवरी बॉय से की मारपीट, आरोपी की पुरानी गुंडागर्दी का भी खुला राज

Indore Food Delivery Boy Assault Case: इंदौर के रानीबाग में खाना ठंडा होने पर शराबी ग्राहक ने डिलीवरी बॉय को पीटा. भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. पढ़ें पूरी खबर.

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इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय की शिकायत पर पुलिस सख्त. (File Photo:pexels)
इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय की शिकायत पर पुलिस सख्त. (File Photo:pexels)

MP News: इंदौर के रानीबाग इलाके में खाना ठंडा होने की बात को लेकर फूड डिलीवरी बॉय से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब के नशे में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ऑर्डर लेकर पहुंचे डिलीवरी बॉय से विवाद किया और उसके साथ मारपीट कर दी. शिकायत के बाद भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी इसी तरह के विवाद की जानकारी सामने आई है. दरअसल, रानीबाग क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था. ऑर्डर लेकर एक डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा. 

आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में था और खाना ठंडा होने की बात को लेकर डिलीवरी बॉय से विवाद करने लगा. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी. घटना के बाद डिलीवरी बॉय ने भंवरकुआं थाना पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को तलब किया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

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एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. वही पूछताछ के दौरान कुछ डिलीवरी कर्मचारियों ने आरोपी की ओर से पहले भी खाने को लेकर विवाद और मारपीट किए जाने की जानकारी दी है.

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डिलीवरी बॉय से मारपीट करने वाला गिरफ्तार.

पुलिस अब पूर्व की शिकायतों की भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

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