न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में चाकूबाजी... महिला ने 2 लोगों पर किया हमला, पुलिस की गोली से हमलावर की मौत

अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में सोमवार दोपहर एक महिला ने चाकू से दो लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. पुलिस ने चार मिनट तक चली तनावपूर्ण झड़प के बाद महिला हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक यह हमला बिल्कुल अचानक और बिना किसी वजह के हुआ था.

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पुलिस के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 4 बजकर 36 मिनट पर टाइम्स स्क्वायर के सबसे व्यस्त इलाके में हुई. उस समय हजारों लोग, पर्यटक और परिवार वहां मौजूद थे. सिर्फ 20 सेकंड के अंतराल में महिला ने दो लोगों पर चाकू से वार किया.

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने हमलावर की पहचान 49 साल की पामेला सिस्नेरोस के रूप में की है. उसने 32 साल की एक महिला और 68 साल के एक पुरुष पर हमला किया. महिला पीड़िता के पेट में चाकू लगा और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुरुष पीड़ित के पेट में भी चाकू लगा था, शुरुआत में उसकी हालत गंभीर बताई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि अब वह स्थिर है.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला गुलाबी शर्ट और जींस में हाथ में चाकू लिए पुलिस अधिकारियों के सामने खड़ी दिख रही है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सिस्नेरोस ने अधिकारियों से कहा था कि वह चाकू नहीं छोड़ेगी और उन्हें मार डालेगी. पुलिस ने टेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बेअसर रहा और महिला चाकू लहराते हुए आगे बढ़ती रही. इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि सिस्नेरोस का मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड रहा है और वह भावनात्मक रूप से परेशान लग रही थी. हमले के पीछे अब तक कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और इसे आतंकी घटना नहीं माना जा रहा. जांच अभी जारी है.

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