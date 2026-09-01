ट्रंप प्रशासन में फिर बड़ा इस्तीफा, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने छोड़ा पद

अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की. करीब 18 महीने तक पद पर रहे ड्रिस्कॉल का इस्तीफा ऐसे समय हुआ है, जब डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ उनके तनाव की खबरें लगातार सामने आती रही हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने उनके पद छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी आर्मी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी सेना की स्थिति को लेकर बातचीत की और इसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि ड्रिस्कॉल ने सेना में ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने, सैन्य तैयारियों और क्षमता को मजबूत करने तथा रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने की बातचीत में अहम भूमिका निभाई.

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ट्रंप प्रशासन में आर्मी में तीसरा बड़ा इस्तीफा

ड्रिस्कॉल के इस्तीफे के बीच अमेरिकी सेना में बड़े बदलाव जारी हैं. हेगसेथ ने अप्रैल में सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था. इसके बाद जून में यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू भी अचानक पद से हट गए. अब डैन ड्रिस्कॉल का इस्तीफा ट्रंप प्रशासन में तीसरा बड़ा इस्तीफा है.

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ड्रिस्कॉल रैंडी जॉर्ज के करीबी माने जाते थे और उनके हटाए जाने पर निराशा भी जाहिर कर चुके थे. उन्होंने अप्रैल में कांग्रेस में कहा था कि इस्तीफे के बाद वह अपने परिवार के साथ जॉर्ज के घर गए थे.

यूरोप में ड्रोन बनाने के काम पर रोक, ड्रिस्कॉल कर रहे थे समर्थन

इसी दौरान सेना ने उस ड्रोन आधुनिकीकरण कार्यक्रम को भी बंद करने का फैसला किया, जिसका ड्रिस्कॉल समर्थन करते थे. यूरोप में एक आर्मी यूनिट को अपने ड्रोन बनाने का काम रोककर फिर से पारंपरिक इन्फैंट्री बटालियन के रूप में काम करने का निर्देश दिया गया.

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ड्रिस्कॉल इराक युद्ध के पूर्व सैनिक, टेक निवेशक और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पूर्व सलाहकार हैं. दोनों की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. ट्रंप ने 2024 में उनके नामांकन के समय उन्हें बदलाव लाने वाला नेता बताया था.

आर्मी सेक्रेटरी के तौर पर ड्रिस्कॉल को रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने की बातचीत में भी भूमिका दी गई थी. उन्होंने ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित करने के लिए सैन्य ठेकेदारों के लिए नियम आसान बनाने की कोशिश की थी.

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