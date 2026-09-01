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How To Make Stylish Planters: पुराने प्लास्टिक टब से घर पर बनाएं स्टाइलिश सीमेंट का गमला, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Make Stylish Planters: क्या आप भी गार्डनिंग के लिए बाजार से महंगे गमले खरीदकर परेशान हैं? अगर घर में पुराना प्लास्टिक का टब या कंटेनर पड़ा है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सीमेंट की मदद से आप घर पर ही मजबूत, टिकाऊ और स्टाइलिश डिजाइनर गमला तैयार कर सकते हैं.

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पुराने प्लास्टिक के तब की मदद से आप मोल्ड बना सकते हैं. (Photo: ITG)
पुराने प्लास्टिक के तब की मदद से आप मोल्ड बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Make Stylish Planters: घर में पड़ी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी, टब या कंटेनर अक्सर बेकार समझकर कोने में रख दिए जाते हैं. लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी से यही सामान आपके घर की बालकनी या गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकता है. जी हां, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है उन्हें अक्सर पौधे लगाने के लिए बाजार से गमले खरीदने पड़ते हैं. क्या आप भी बाजार से महंगे-महंगे गमले खरीदते हैं? अगर हां, तो आपको कभी न कभी हर बार गमले पर पैसे खर्च करना जरूर दुखता होगा. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो बाजार में मिलने वाले महंगे डिजाइनर गमले खरीदना नहीं चाहते, तो ये खबर आपके लिए हैं. आज हम आपको पुराने प्लास्टिक के टब की मदद से घर पर ही सीमेंट का मजबूत और खूबसूरत गमला तैयार करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

इस गमले की खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए जानते हैं कैसे आप आसानी से घर पर रखे पुराने प्लास्टिक के टब से डिजाइनर गमला बना सकते हैं.

क्या-क्या सामान चाहिए

  • पुराना प्लास्टिक का टब या कंटेनर
  • सीमेंट
  • बारीक रेत
  • पानी
  • एक छोटा कप या कटोरी, जिसे अंदर मोल्ड की तरह इस्तेमाल कर सकें
  • तेल
  • प्लास्टिक शीट
  • रबर के दस्ताने
  • बाल्टी और मिश्रण तैयार करने के लिए कोई डंडा
  • सैंडपेपर
  • पेंट और ब्रश

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले पुराने प्लास्टिक के टब को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और पूरी तरह सुखा लें. अब एक बर्तन में सीमेंट और बारीक रेत लें और दोनों को अच्छी तरह मिला लें.

2. इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए मिश्रण तैयार कर लें. ध्यान रखें कि मिश्रण न तो बहुत पतला हो और न ही इतना सूखा कि उसे आसानी से फैलाया न जा सके.

3. अब टब के अंदर तैयार किया हुआ सीमेंट डालें. इसे नीचे के सरफेस और चारों तरफ की दीवारों पर करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी लेयर में फैलाएं. इस काम के दौरान रबर के दस्ताने पहनना ज्यादा अच्छा रहता है. गमले के निचले हिस्से को मजबूत करना बहुत जरूरी है.

4. अब एक छोटा प्लास्टिक कप या कटोरी लें, जो बड़े टब के अंदर आसानी से फिट हो सके. इसके बाहरी हिस्से पर हल्का तेल लगा दें, ताकि सीमेंट सूखने के बाद इसे आसानी से निकाला जा सके. इसे गीले सीमेंट के बीच में रखें और हल्का दबाकर मनचाही शेप दें. 

5. ध्यान रखें कि अंदर रखे कप को बहुत ज्यादा नीचे न दबाएं. गमले के नीचे पर्याप्त मोटाई वाली सीमेंट की लेयर रहनी चाहिए.

6. अगर आप नॉर्मल गमले की जगह कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो सीमेंट के थोड़ा सेट होने से पहले उसके बाहर की लेयर पर रस्सी, पत्तियों या किसी दूसरी चीज की मदद से पैटर्न बना सकते हैं. इससे गमले पर खूबसूरत टेक्शचर तैयार हो जाएगा.

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7. गमले के निचले हिस्से में 2 से 4 छोटे छेद जरूर रखें, ताकि पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर वो बाहर निकल सके. सीमेंट पूरी तरह सूखने से पहले ये ड्रेनेज होल बनाना आसान रहेगा.

गमले को सजाने के लिए आप उसे पेंट कर सकते हैं. (Photo: AI Generated)


8. अब तैयार मोल्ड को कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए बिना छेड़े छोड़ दें. जब सीमेंट अच्छी तरह जम जाए, तो अंदर रखा छोटा कप या कटोरी धीरे-धीरे निकालें. इसके बाद गमले को कुछ दिनों तक और सूखने दें.

9. ध्यान रखें जब तक गमला सूखे नहीं, तब तक उसमें पौधा लगाने की जल्दबाजी ना करें. गमला जितना अच्छी तरह सेट होगा, उतना ही मजबूत रहेगा.

10. गमला पूरी तरह सूख जाने के बाद उसकी खुरदरे सरफेस को सैंडपेपर से हल्का रगड़कर साफ करें. इससे गमला स्मूद हो जाएगा और पेंट भी अच्छी तरह चढ़ेगा. इसके बाद आप अपनी पसंद के रंग से गमले की बाहरी सरफेस को पेंट कर सकते हैं.

11. अगर आप इसे मॉडर्न लुक देना चाहते हैं तो एक ही रंग रखें, जबकि गार्डन में थोड़ा अट्रैक्टिव लुक के लिए अलग-अलग रंगों या पैटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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