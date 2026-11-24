बिहार में जेडीयू आज 24 नवंबर को सुशासन दिवस माना रही है. जेडीयू का मानना है कि 24 नवंबर को ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन और विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई थी. इस मौके पर नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है.

और पढ़ें

निशांत कुमार ने सुशासन दिवस के मौके पर बड़ा संकल्प दोहराया है. उन्होंने कहा कि वो अपराध, भ्रष्टाचार और कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे. निशांत के मुताबिक, उनके पिता नीतीश कुमार ने भी इन तीनों मुद्दों पर कभी कोई समझौता नहीं किया और वो भी उसी राह पर चलेंगे.

अपने संबोधन में निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ये बात कही कि उन्हें वोट की नहीं, बल्कि वोटर की चिंता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए निशांत कुमार ने कहा कि अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें सभी युवा साथियों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए.

पार्टी की मजबूती और विस्तार का दिया मंत्र

उन्होंने भरोसा जताया कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे. वहीं, पार्टी की मजबूती और विस्तार को लेकर निशांत कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी का विकास तभी होगा, जब कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लोगों के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए.

Advertisement

निशांत कुमार ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जनता को बताने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं. उनके मुताबिक, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से संवाद बनाना और स्थानीय समस्याओं को समझना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे.

जनता से विश्वास बनाए रखने की अपील

सुशासन दिवस पर सभी को बधाई देते हुए निशांत कुमार ने जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से ही वो यहां तक पहुंचे हैं. निशांत कुमार ने जनता से अपील की कि जिस तरह उन्होंने उनके पिता पर भरोसा बनाए रखा, उसी तरह आगे भी पिता, पार्टी और उन पर विश्वास बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: निशांत कुमार को पीछे धकेलने पर SSG की सफाई, माना- सुरक्षा प्रोटोकॉल के दौरान हुई मानवीय भूल

उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील किया कि वो जन-जन तक जाएं, लोगों से बातचीत करें और उनके सुख-दुख में सहभागी बनें. इस दौरान निशांत कुमार ने संगठन की सक्रियता और पुराने विश्वास को कायम रखने पर खास जोर दिया.

---- समाप्त ----