scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूती हमलों से मचा हड़कंप, सऊदी के साथ खड़े हुए तुर्की-पाकिस्तान, जानें बैठक में क्या हुआ

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों की शनिवार को बैठक हुई. इसमें हूती हमलों को लेकर चर्चा हुई. बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि हमने सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया है. साथ ही तीनों देशों ने सेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाने और खुफिया इनपुट शेयर करने पर भी चर्चा की.

Advertisement
X
फाइल फोटो. (Photo_AP)
फाइल फोटो. (Photo_AP)

हूती हमलों को लेकर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें सऊदी अरब के सामने मौजूद खतरों की समीक्षा की गई. इसके बाद जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल अधिकारियों ने सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया. साथ ही सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तीनों देशों के संकल्प को प्रदर्शित किया.

पाकिस्तान सेना की ओर से बताया गया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने हूतियों के हालिया हमलों के बाद 'मक्का समझौते' के तहत खाड़ी देश की सुरक्षा की रक्षा करने का संकल्प लिया है.

बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, तीनों देशों ने मक्का, आम लोगों और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर नाराजगी जताई. साथ ही सऊदी सशस्त्र बलों की सतर्कता की तारीफ की.

सम्बंधित ख़बरें

Yemen Houthi fighters
सऊदी पर हमला करना वाले हूती विद्रोही मुंह में ये पत्ते दबाकर क्यों रखते हैं?
Saudi Houthi Attack MBS
'जान देने को तैयार रहें', सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती की अपील, हूती का मुकाबला करेंगे MBS?
UK to offer Saudi Arab aerial refuelling
सऊदी की मदद करेगा UK, लड़ाकू विमानों को देगा एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग
US Fighter Jet
टारगेट सेट, जेट तैयार... हूती पर हमले की तैयारी तो थी, फिर बदल गया ट्रंप का स्टैंड
saudi arab france
हूतियों के खिलाफ सऊदी को तगड़ा सपोर्ट, फ्रांस भेजेगा आर्मी, एयर डिफेंस

बैठक में तीनों देशों के बीच क्या चर्चा हुई?

बैठक में तीनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाने व खुफिया इनपुट शेयर करने, सैन्य समन्वय और क्षमताओं को एकीकृत करने के तरीकों पर भी चर्चा की.

बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना ने क्या कहा?

पाकिस्तानी सेना का कहना है कि रियाद में हुई उनकी बैठक उनकी रक्षा साझेदारी की मजबूती और 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' की प्रतिबद्धताओं को तुरंत प्रभावी सैन्य सहयोग में बदलने के उनके साझा संकल्प को दिखाती है.

Advertisement

विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद हुई ये बैठक

ये बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में हुई मीटिंग और सऊदी अरब के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा के एक दिन बाद हुई. बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने मक्का समझौता हुआ है. इसमें यह तय किया गया है कि अगर किसी एक देश पर भी सशस्त्र हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PAK के पूर्व PM को बॉलीवुड में लाना चाहते थे देव आनंद, आमिर संग करते कास्ट, क्यों नहीं हुए राजी? |
    वर्दी के साथ सपनों की उड़ान, अग्निवीर जवान ने रोइंग में देश का नाम किया रोशन? |
    लग्‍जरी कारें, पैलेस जैसा घर, 2Cr सालान कमाई... इस देश का रह व्‍यक्ति अमीर! |
    गुवाहाटी हॉस्टल में छात्रा की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, निमिषा ठाकुरिया की मौत के पीछे क्या है कहानी? |
    हरदोई में बारिश बनी आफत... पेड़ गिरा तो मलबे में दबी लड़की की मौत, 6 लोग घायल, दीवार ढहने से 4 भैंसों की मौत |
    'PDA में A का मतलब ओवैसी', सपा-कांग्रेस विवाद पर AIMIM का तंज |
    US डीजल निर्यात पर लगे बैन! मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव... दुनिया भर में मंडराया भीषण ईंधन संकट का खतरा |
    रायबरेली से अखिलेश यादव ने शुरू की रथ यात्रा, कांग्रेस और सपा में ठनी! |
    Bhutte ki Sabji: सब्जी-रोटी से हो गए बोर? 10 मिनट में बनाएं राजस्थानी भुट्टे की मसालेदार सब्जी, हर निवाले में मिलेगा बेमिसाल चटकारा |
    दिल्ली: काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज!
    Advertisement