scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज!

दिल्ली के मिंटो रोड पर सफाई के दौरान संदिग्ध मानव कंकाल मिला है. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. इस मामले में कबाड़ खरीदने वाले मोहम्मद अबरार का कहना है कि वह एक स्कूल से ऐसे कई बक्से लाया था और वे पिछले कुछ महीनों से यहीं रखे हुए थे.

Advertisement
X
काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल. (Photo_ITG)
काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल. (Photo_ITG)

दिल्ली में मिंटो रोड पर काली माता मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चल रहा था. ये सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की ओर से चलाया जा रहा था. इसमें उस वक्त हड़कंप मच गया, एक संदिग्ध मानव कंकाल बरामद हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इलाके को सील कर आगे की जांच शुरू की. पुलिस प्रशासन का कहना है कि बरामद कंकाल असली है या नकली, इसका सटीक खुलासा फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.

इस बरामदगी पर कबाड़ खरीदने वाले ने बड़ी जानकारी दी है. उसने बताया कि उसने एक स्कूल से कबाड़ खरीदा था, जो कि 9 जुलाई को लाया गया था. कबाड़ खरीदने वाले मोहम्मद अबरार का कहना है कि वह स्कूल से ऐसे कई बक्से लाया था और वे पिछले कुछ महीनों से यहीं रखे हुए थे.

सम्बंधित ख़बरें

BJP leader Pravesh Verma. (File photo)
'दिल्ली के स्कूलों में चले मां यमुना स्वच्छता अभियान', प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र
PM Modi in Lok Sabha
'स्वच्छता अभियान के जरिए कबाड़ बेचकर देश के लिए 2300 करोड़ रुपये का फायदा हुआ...', संसद में बोले पीएम मोदी
PM Narendra Modi address mann ki baat episode 114
23000 कुर्सियां मरम्मत करने वाले के प्रयास की पीएम मोदी ने सराहना की
CM धामी ने नीब करोली आश्रम कैंची धाम से मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की
CM धामी ने नीब करोली आश्रम कैंची धाम से मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की
Molestation Cases in Bihar
दिल्ली, देहरादून हो या बिहार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़-बदसलूकी कांड

दिल्ली पुलिस का क्या कहना है?

दिल्ली पुलिस ने अब इस घटना का संज्ञान लिया है. कबाड़ खरीदने वाले के बयानों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है, सफाई अभियान के दौरान कबाड़ के बीच कंकाल जैसी एक चीज मिली है. शुरुआती जांच से पता चला है कि ये कंकाल स्क्रैप डीलर को एक स्कूल से मिला था.

Advertisement

स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट का हिस्सा है ये कंकाल

पुलिस ने आगे बताया कि ये कंकाल स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट का हिस्सा है. इसे पढ़ाई-लिखाई के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के मकसद से लिया गया था. अभी तथ्यों की जांच की जा रही है. अभी कबाड़ डीलर और स्कूल प्रशासन के साथ इसकी पुष्टि की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुवाहाटी हॉस्टल में छात्रा की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, निमिषा ठाकुरिया की मौत के पीछे क्या है कहानी? |
    हरदोई में बारिश बनी आफत... पेड़ गिरा तो मलबे में दबी लड़की की मौत, 6 लोग घायल, दीवार ढहने से 4 भैंसों की मौत |
    'PDA में A का मतलब ओवैसी', सपा-कांग्रेस विवाद पर AIMIM का तंज |
    US डीजल निर्यात पर लगे बैन! मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव... दुनिया भर में मंडराया भीषण ईंधन संकट का खतरा |
    रायबरेली से अखिलेश यादव ने शुरू की रथ यात्रा, कांग्रेस और सपा में ठनी! |
    Bhutte ki Sabji: सब्जी-रोटी से हो गए बोर? 10 मिनट में बनाएं राजस्थानी भुट्टे की मसालेदार सब्जी, हर निवाले में मिलेगा बेमिसाल चटकारा |
    दिल्ली: काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज! |
    जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर ट्रंप ने की मेजबानी, बाहर पेलोसी ने किया विरोध प्रदर्शन |
    CCTV में 85 बार चोरी करता दिखा आरोपी, करीब 80 लाख बरामद... चढ़ावा चोरी चार्जशीट में क्या-क्या शामिल है |
    लहराती पिकअप, सामने गाड़ियां और स्कूटी... गाड़ी ऐसी पलटी कि देखने वाले रह गए दंग, सामने आया Video
    Advertisement