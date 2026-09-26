दिल्ली: काली माता मंदिर परिसर में मिला कंकाल, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज!

दिल्ली में मिंटो रोड पर काली माता मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चल रहा था. ये सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की ओर से चलाया जा रहा था. इसमें उस वक्त हड़कंप मच गया, एक संदिग्ध मानव कंकाल बरामद हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इलाके को सील कर आगे की जांच शुरू की. पुलिस प्रशासन का कहना है कि बरामद कंकाल असली है या नकली, इसका सटीक खुलासा फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.
इस बरामदगी पर कबाड़ खरीदने वाले ने बड़ी जानकारी दी है. उसने बताया कि उसने एक स्कूल से कबाड़ खरीदा था, जो कि 9 जुलाई को लाया गया था. कबाड़ खरीदने वाले मोहम्मद अबरार का कहना है कि वह स्कूल से ऐसे कई बक्से लाया था और वे पिछले कुछ महीनों से यहीं रखे हुए थे.
दिल्ली पुलिस ने अब इस घटना का संज्ञान लिया है. कबाड़ खरीदने वाले के बयानों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है, सफाई अभियान के दौरान कबाड़ के बीच कंकाल जैसी एक चीज मिली है. शुरुआती जांच से पता चला है कि ये कंकाल स्क्रैप डीलर को एक स्कूल से मिला था.
पुलिस ने आगे बताया कि ये कंकाल स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट का हिस्सा है. इसे पढ़ाई-लिखाई के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के मकसद से लिया गया था. अभी तथ्यों की जांच की जा रही है. अभी कबाड़ डीलर और स्कूल प्रशासन के साथ इसकी पुष्टि की जा रही है.