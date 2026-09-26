हरदोई में बारिश बनी आफत... पेड़ गिरा तो मलबे में दबी लड़की की मौत, 6 लोग घायल, दीवार ढहने से 4 भैंसों की मौत

हरदोई में बारिश सिर्फ सड़कों पर पानी नहीं भर रही, बल्कि लोगों के घरों और रोजी-रोटी पर भी भारी पड़ रही है. पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बीच जिले में अलग-अलग जगहों पर पेड़ और दीवार गिरने की घटनाएं हुई हैं. इन हादसों में एक 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, छह लोग घायल हुए और चार भैंसों की भी जान चली गई.

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सबसे दर्दनाक हादसा बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में हुआ. शुक्रवार शाम एक भारी पकरिया का पेड़ अचानक मकान की दीवार पर जा गिरा. उस वक्त घर के अंदर वीरेंद्र, उनकी पत्नी वीरमती और उनकी 11 साल की बेटी मोनिका मौजूद थीं. पेड़ के साथ मकान का हिस्सा भी भरभराकर गिर गया और तीनों मलबे के नीचे दब गए.

हादसे के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग आवाज सुनकर दौड़े और मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला और सीएचसी लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने 11 साल की मोनिका को मृत घोषित कर दिया. वहीं वीरेंद्र की हालत गंभीर बताई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

मोनिका की मां वीरमती ने हादसे के बारे में बताया कि परिवार पेड़ को कटवाने की बात कर रहा था, लेकिन पेड़ कट नहीं पाया. इसी दौरान वह अचानक भरभराकर मकान पर गिर गया. वीरमती के मुताबिक, उस वक्त घर के अंदर तीन लोग मौजूद थे और पूरा मलबा उनके ऊपर आ गिरा. आसपास के लोगों की मदद से दो लोग बाहर निकल पाए, लेकिन उनकी बेटी मोनिका को नहीं बचाया जा सका.

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बारिश से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा इसी इलाके के पिपरी गांव में हुआ. शुक्रवार रात करीब दो बजे बारिश के कारण एक कच्ची दीवार कमजोर होकर अचानक गिर गई. दीवार के नीचे किसान छुन्ना की चार भैंसें बंधी हुई थीं. दीवार गिरते ही चारों भैंसें मलबे में दब गईं. परिवार और ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर पशुओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी. किसान के मुताबिक, ये भैंसें उसके परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा थीं. दूध बेचकर परिवार का खर्च चलता था. चारों पशुओं की मौत से उसे करीब तीन से चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

भूमि पूजन के दौरान भी गिरी दीवार

हरदोई के रेलवेगंज स्थित लोहा मंडी में भी शुक्रवार दोपहर हादसा हुआ. यहां भूमि पूजन के दौरान पड़ोसी की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में दुकान मालिक, मिस्त्री, पुजारी और पुजारी का जूनियर घायल हो गए. सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. लगातार बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है. सड़कें पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं और बाजारों व प्रमुख रास्तों पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है. शनिवार सुबह छह बजे तक जिले में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

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बारिश को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रखने का फैसला लिया है. वहीं लगातार बारिश के कारण कच्चे मकानों और कमजोर दीवारों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

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