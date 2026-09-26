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Bhutte ki Sabji: सब्जी-रोटी से हो गए बोर? 10 मिनट में बनाएं राजस्थानी भुट्टे की मसालेदार सब्जी, हर निवाले में मिलेगा बेमिसाल चटकारा

Bhutte ki Sabji: अगर आप भी रोज की रोटी, सब्जी और दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो आज हम आपको टेस्टी और झटपट बनने वाली राजस्थानी भुट्टे की सब्जी की रेसिपी बता रहे हैं.

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भुट्टे की सब्जी (Photo ITG)
भुट्टे की सब्जी (Photo ITG)

अगर आप रोज-रोज वही आलू, मटर, भिंडी या पनीर की सब्जियां खाकर ऊब चुके हैं और कुछ नया व बेहद स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं तो राजस्थानी भुट्टे की सब्जी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. राजस्थान के पारंपरिक खान-पान में भुट्टे (मक्के) का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, लेकिन ताजे भुट्टे को कद्दूकस करके या उसके दानों को दही और मसालों की गाढ़ी ग्रेवी में पकाकर बनाई जाने वाली यह सब्जी सबसे अलग और खास होती है.

इसका हल्का मीठा और चटपटा तीखा स्वाद हर किसी को भा जाता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं राजस्थान की इस मशहूर और जायकेदार सब्जी को घर पर बनाने की आसान विधि!

सामग्री:

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2 ताजे भुट्टे (कद्दूकस किए हुए या मिक्सी में हल्के दरदरे पिसे हुए)

1/2 कप ताजा फेंटा हुआ दही

1 बड़ा चम्मच बेसन

2 बड़े चम्मच देसी घी या तेल

1 छोटा चम्मच राई और जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच सौंफ (दरदरी पिसी हुई)

स्वादानुसार नमक

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बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

ताजे भुट्टों को छीलकर कद्दूकस कर लें. अगर भुट्टे थोड़े सख्त हैं, तो उनके दानों को निकालकर मिक्सी में बिना पानी डाले हल्का दरदरा पीस लें.

एक कटोरी में फेंटे हुए दही में बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई गुठली न रहे.

एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें. इसमें जीरा, राई, हींग, सौंफ, हरी मिर्च और कद्दूकस किया अदरक डालकर 1 मिनट तक भूनें.

अब कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ भुट्टा डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट तक भूनें ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए.

जब भुट्टा हल्का भुन जाए, तो गैस की आंच धीमी करें और दही व मसालों का घोल डालें. घोल डालते ही इसे लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं.

इसमें लगभग 1/2 कप पानी और नमक मिलाएं. ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें जब तक कि सब्जी से घी/तेल अलग न होने लगे.

सब्जी जब गाढ़ी और क्रीमी हो जाए, तो ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें.

सर्व करें: गरमा-गरम राजस्थानी भुट्टे की सब्जी को बाजरे की रोटी, पूरी या पराठे के साथ परोसें!

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