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वर्दी के साथ सपनों की उड़ान, अग्निवीर जवान ने रोइंग में देश का नाम किया रोशन?

नितिन ने भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर शामिल होने से लेकर देश का एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व किया है. इस शानदार सफर के दौरान पर उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है. जिसे लेकर अब खेल फैन्स चर्चाएं कर रहे हैं.

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नितिन कुमार ने किया कमाल. (PHOTO: ITGD)
नितिन कुमार ने किया कमाल. (PHOTO: ITGD)

देश की सेवा करने का जज्बा हो और सही मौका मिल जाए तो कोई भी युवा अपनी मेहनत के दम पर आसमान छू सकता है. हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले युवा नितिन कुमार ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है. 

साल 2023 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल होने वाले नितिन ने रोइंग (नाव चलाना) की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है.

नितिन जब सेना में भर्ती हुए थे तब रोइंग से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था. उनकी खेलकूद की प्रतिभा को असली पहचान दिल्ली के एक रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान मिली. सेना के अधिकारियों ने भांप लिया कि इस युवा में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने का दम है. 

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इसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया. आर्मी स्पोर्ट्स नोड्स में हुई कड़ी ट्रेनिंग ने नितिन को फिटनेस और खेल की बारीकियों के मामले में इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करने के लायक बना दिया.

ऐसा रहा है नितिन तक का सफर

महज 19 साल की उम्र में नितिन ने अपनी मेहनत के दम पर इतिहास रच दिया. उन्होंने घरेलू प्रतियोगिताओं में एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन किया. साल 2025 में उन्होंने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

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इसी साल 42वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता. साल 2026 में होने वाली 43वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में फिर से गोल्ड मेडल जीतकर खुद को देश के अव्वल रोइंग्स में शुमार कर लिया.

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इन घरेलू जीतों के बाद नितिन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखा. उन्होंने साल 2026 में बेल्जियम में हुई वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद जापान में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में साथी भारतीय रोवर जसविंदर सिंह के साथ हिस्सा लिया और अपने पहले ही महाद्वीपीय मुकाबले में सातवां स्थान हासिल किया.

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