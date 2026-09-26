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'PDA में A का मतलब ओवैसी', सपा-कांग्रेस विवाद पर AIMIM का तंज

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि दोनों पार्टियां मुस्लिम वोट को लेकर राजनीति कर रही हैं.

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AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना. (Photo-ITG)
AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा-कांग्रेस के बीच रथ यात्रा को लेकर चल रही सियासी खींचतान पर तंज कसा है. शादाब चौहान ने कहा कि कांग्रेस और सपा बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं. AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि दोनों दलों का मकसद सिर्फ मुस्लिम वोट पर सियासी डकैती डालना है.

उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन अहंकार में उसे ठुकरा दिया गया. शादाब चौहान ने कहा कि इनका लक्ष्य बीजेपी को हराना नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट लेकर विपक्ष में बने रहना है. AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि यूपी का मुसलमान 34 साल के कथित धोखे को समझ चुका है और अब यूपी का मुस्लिम सिर्फ AIMIM वाले गठबंधन को वोट देगा.

शादाब चौहान ने कहा कि PDA में A का मतलब AIMIM/असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए, तभी मुस्लिम वोट मिलेगा. AIMIM प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि रायबरेली और जसवंत नगर की चर्चा कर सपा-कांग्रेस यह दिखाना चाहती हैं कि मुस्लिम वोट का ठेकेदार कौन है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुसलमान फ्री का माल, प्राइवेट प्रॉपर्टी या राजनीतिक गुलाम नहीं है.

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अखिलेश यादव पर साधा निशाना

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AIMIM प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह योगी को छोड़कर मोदी-अमित शाह पर बोलते हैं, यह मैच फिक्सिंग है. शादाब चौहान ने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे, गोमती रिवरफ्रंट और PWD घोटालों की जांच नहीं होना भी मैच फिक्सिंग है. AIMIM प्रवक्ता ने सपा के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुरादाबाद से रुचि वीरा को बनाया गया, अब कन्नौज और मैनपुरी से किसी मुस्लिम को बनाकर दिखाएं.

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