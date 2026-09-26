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गुवाहाटी होमस्टे में छात्रा की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, निमिषा ठाकुरिया की मौत के पीछे क्या है कहानी?

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आसिफ अली ने गुवाहाटी पुलिस के सामने दावा किया है कि छात्रा ने आत्महत्या की थी. दरअसल, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की एक छात्रा एक होमस्टे में मृत पाई गई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या की वजह खोजने में लगी हुई है.  

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गुवाहाटी विश्वविद्यालय की छात्रा ने की आत्महत्या.
गुवाहाटी विश्वविद्यालय की छात्रा ने की आत्महत्या.

गुवाहाटी विश्वविद्यालय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के होमस्टे में 22 साल की निमिषा ठाकुरिया ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी हुई है. हालांकि, निमिषा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि शनिवार को गुवाहाटी के आजरा इलाके के एक होमस्टे में निमिषा बेहोशी की हालत में मिलीं. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. निमिषा समाजशास्त्र की छात्रा थीं और धारापुर की रहने वाली थीं. एक युवा छात्रा की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार और परिचितों के बीच चिंता और सवालों की स्थिति पैदा कर दी है. 

मौत की सुबह क्या हुआ?

पुलिस के मुताबिक, निमिषा आजरा इलाके के एक होमस्टे में मिली थीं. उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच के तहत आसिफ अली को हिरासत में लिया है. बताया गया है कि निमिषा और आसिफ कभी-कभी इस होमस्टे में आते थे. होमस्टे कर्मचारियों से मिली जानकारी भी जांच का हिस्सा है. 

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आसिफ का क्या दावा है?

पुलिस के सामने आसिफ अली ने दावा किया है कि निमिषा ने आत्महत्या की थी. गुवाहाटी पुलिस के डीसीपी (वेस्ट) बोलिन देवरी के अनुसार, आसिफ का कहना है कि निमिषा ने छत के पंखे से फांसी लगाई थी और उनकी मौत आत्महत्या की वजह से हुई है. लेकिन पुलिस ने इस दावे को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना है. डीसीपी ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी और केवल आसिफ के बयान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा. 

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जांच में अभी कई सवाल बाकी

निमिषा की मौत वास्तव में किन परिस्थितियों में हुई, इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने, उपलब्ध तथ्यों की जांच करने और उस समय की परिस्थितियों को समझने में जुटी है. इस मामले में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि निमिषा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य परिस्थिति थी. पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह का पता चलेगा. 

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