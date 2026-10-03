यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस? विदेशी नागरिकों और डिप्लोमेट्स से कीव छोड़ने की अपील

रूस ने शनिवार को कहा कि वह कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों में जवाबी हमले जारी रखेगा. रूस ने विदेशी नागरिकों और राजनयिकों से राजधानी कीव छोड़ने की अपील भी की है.

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रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी सेना की ओर से रूस के आम लोगों और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए आतंकी हमलों के जवाब में रूसी सेना कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों में सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी विदेश मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों, जिनमें डिप्लोमेटिक मिशन के कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको यूक्रेन में रहने या वहां जाने को लेकर चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा कि इस चेतावनी को नजरअंदाज करने पर होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी.

रूस ने तेज किया हमला

रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन की राजधानी में बढ़ाए हैं. शनिवार को हवाई हमले में ड्निप्रो नदी पर बने एक पुल को भी निशाना बनाया गया. बढ़ते हमलों से सर्दियों से पहले राजधानी में रहने वाले करीब 30 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा था कि यूक्रेन रूस पर किए गए अपने हमलों की कीमत चुका रहा है और आगे भी चुकाता रहेगा. उन्होंने कहा था कि मॉस्को की सेना यूक्रेन में अलग-अलग ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है. पिछले कुछ महीनों में रूस और यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक-दूसरे के अनाज ले जाने वाले जहाजों पर हमले भी बढ़ाए हैं.

वहीं, रूस की तेल रिफाइनरियों और दूसरे प्रतिष्ठानों पर यूक्रेन की ओर से हमले जारी हैं. यूक्रेन के सीमा क्षेत्रों में रूसी ड्रोन हमलों में आम लोगों के मारे जाने की भी घटनाएं हुई हैं. हालांकि, दोनों ही आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करते हैं.

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