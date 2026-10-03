लालू के सारथी बने तेजस्वी, पटना एयरपोर्ट से खुद गाड़ी चलाकर माता-पिता को ले गए घर

पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद अलग ही तस्वीर देखने को मिली. दिल्ली से लौटे तीनों नेताओं के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव ने खुद गाड़ी की कमान संभाल ली.
तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर बैठे और अपने पिता लालू प्रसाद यादव तथा मां राबड़ी देवी को साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए. आमतौर पर सुरक्षा और ड्राइवर के साथ सफर करने वाले नेताओं के बीच तेजस्वी का खुद वाहन चलाना एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के लिए खास नजारा रहा.
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गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी और पीछे उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी नजर आए. एयरपोर्ट से निकलते समय यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.
आईआरसीटीसी मामले की सुनवाई के बाद वापसी
दरअसल, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली में आईआरसीटीसी मामले की सुनवाई में शामिल होने गए थे. कोर्ट की कार्यवाही के बाद तीनों नेता पटना वापस लौटे हैं.
पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से घर जाने के दौरान तेजस्वी ने खुद वाहन चलाने का फैसला किया. उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली और माता-पिता को लेकर सीधे घर के लिए रवाना हो गए.
कोर्ट की सुनवाई के बाद तीनों की पटना वापसी और एयरपोर्ट से तेजस्वी का खुद गाड़ी चलाकर लालू-राबड़ी को घर ले जाना चर्चा में रहा. एयरपोर्ट पर सामने आए इस अनोखे दृश्य ने लोगों का ध्यान खींचा.