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तीन दिन की खामोशी के बाद रूस ने कीव पर दागे 166 ड्रोन और 32 मिसाइलें, हमले में 2 की मौत

अमेरिकी शांति प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद कीव में फिर से धमाके गूंजे हैं. कथित तौर पर रूस ने रातभर ड्रोन और मिसाइलों से रिहायशी इलाकों में हमला किया. इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है.

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तीन दिन की शांति के बाद कीव में फिर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए (Photo:File)
तीन दिन की शांति के बाद कीव में फिर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए (Photo:File)

तीन दिन तक थमे रहे धमाकों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूसी हमलों से दहल उठी. अमेरिका की शांति पहल के तहत अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन दौरे के तुरंत बाद रूस ने रातभर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक, हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. 

यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने रात के हमले में 166 ड्रोन और 32 क्रूज मिसाइलें दागीं. इसके अलावा बैलिस्टिक और एंटी-शिप मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया. यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने 142 ड्रोन, 31 क्रूज मिसाइल और दो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया.

कीव समेत कई इलाके निशाने पर

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हमले का सबसे बड़ा असर कीव और ओडेसा में देखने को मिला. यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार मिसाइल और ड्रोन 29 जगहों पर गिरे. कीव में रिहायशी इमारतों और दूसरी नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचा. जेलेंस्की ने राजधानी के अहम बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाए जाने की बात कही है.

ओडेसा में एक बाजार, खारकीव में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और सूमी में एक ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. ज़ापोरिज्जिया और द्निप्रो इलाके भी हमले की चपेट में आए.

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यह भी पढ़ें: 'मैं होता तो पुतिन कभी हमला नहीं करते', बोले राष्ट्रपति ट्रंप, रूस-युक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार

शांति की कोशिशों के बीच फिर बढ़ा तनाव

इस हमले का समय इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले रूस ने कीव पर हमले तीन दिनों के लिए रोक दिए थे. यह रोक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मॉस्को और कीव दौरे के दौरान लगाई गई थी.अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की थी.

यूक्रेन में रूस का बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का सिलसिला नया नहीं है. अब ताजा हमले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने की राह आखिर कितनी दूर है.

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