scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सुरक्षा के लिए दिल्ली आए थे, मणिपुर वाले यहां भी सेफ नहीं', टीचर की पीट-पीटकर हत्या पर गुस्से में परिवार-दोस्त

किलोकरी में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के बाद अब उनके पड़ोसियों और नॉर्थईस्ट समुदाय में डर का माहौल है. उसी बिल्डिंग में रहने वालीं मिरोदा और मणिपुर एसोसिएशन की पदाधिकारी संगीता ने घटना को लेकर अपनी चिंता बताई. समुदाय चाहता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और हमले में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करे.

Advertisement
X
चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के बाद नॉर्थईस्ट के लोगों में डर का माहौल. (Photo: ITG)
चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के बाद नॉर्थईस्ट के लोगों में डर का माहौल. (Photo: ITG)

किलोकरी में मणिपुरी संगीत शिक्षक और संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीटकर हत्या की घटना के बाद अब एक दूसरा सवाल सामने आ रहा है. इस घटना का असर सिर्फ सिंह के परिवार या संगीत की दुनिया तक सीमित नहीं है. उनके आसपास रहने वाले लोग और दिल्ली में रहने वाला नॉर्थईस्ट समुदाय भी इस घटना के बाद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. इस वारदात के बाद से मृतक के परिजन और उनके दोस्तों में तनाव और डर का माहौल है.

बता दें, देर रात चोंगथम विक्रम सिंह के घर के बाहर डिलीवरी कर्मचारियों और ईटरी या ढाबे के स्टाफ की तरफ से शोर और हंगामा किया जा रहा था. जब चोंगथम विक्रम सिंह ने इसका विरोध किया तो विवाद खड़ा हो गया. उन्हें बिल्डिंग के अंदर तक पीछा कर बेरहमी पीटा गया. बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया. बिल्डिंग में रहने वाली मिरोदा नाम की महिला ने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है.  

इस वारदात के बाद से नॉर्थईस्ट समुदाय में नाराजगी और चिंता का माहौल है. मणिपुर एसोसिएशन की पदाधिकारी सुश्री संगीता ने समुदाय की चिंताओं को सामने रखा है. लोगों का कहना है कि चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या ने दिल्ली में रहने वाले नॉर्थईस्ट के लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया है. अब नॉर्थईस्ट समुदाय के लोगों में सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा को लेकर है. मणिपुर एसोसिएशन की पदाधिकारी संगीता ने भी इस मामले को लेकर समुदाय की चिंता सामने रखी. समुदाय के सदस्यों का कहना है कि सिंह की हत्या ने दिल्ली में रहने वाले नॉर्थईस्ट के लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा की है.

सम्बंधित ख़बरें

50साल के लोगों को भी मिलेगी 97 लाख सैलरी वाली नौकरी.
50 की उम्र में मिलेगी 97 लाख रुपये की सैलरी, इस बैंक में निकली भर्ती  
पहले ही साल कारोबार में कमा लिया 3 करोड़ रुपये.
प्रेग्नेंसी में शुरू किया बिजनेस, पहले ही साल हुआ 3 करोड़ का कारोबार
क्लास 9वीं के बच्चे के साथ रैगिंग का मामला आया सामने.
हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल में 9वीं के छात्र के साथ रैगिंग, 5 पर FIR दर्ज  
princess spain
स्पेन की प्रिंसेज कॉलेज पहुंची, लोग लेने लगे सेल्फी-फोटो
जर्जर इमारत, तारों का जाल... देखें सत्य निकेतन के PGs का हाल
Advertisement

शोर का विरोध करने के बाद बढ़ा था विवाद

समुदाय की मांग है कि मामले की जांच तेजी और निष्पक्ष तरीके से की जाए. उनका कहना है कि जांच में यह साफ होना चाहिए कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था. विवाद कैसे शुरू हुआ और हिंसा में कैसे बदला साथ ही सिंह पर हमला किन परिस्थितियों में हुआ, इन सभी पहलुओं को जांच में सामने लाया जाना चाहिए. समुदाय सिर्फ कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह यह भी चाहता है कि घटना में शामिल हर शख्स की भूमिका की जांच हो. लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमला किया है या किसी तरह इस घटना में शामिल रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

चोंगथम विक्रम सिंह की मौत का असर इसलिए भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है क्योंकि वह मणिपुर से जुड़े एक जाने-माने संगीतकार थे. उन्होंने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. बाद में वह दिल्ली में संगीत शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे. इसलिए उनकी मौत ने नॉर्थईस्ट समुदाय के साथ-साथ संगीत से जुड़े लोगों को भी प्रभावित किया है. इस मामले में अब पुलिस की जांच पर सबकी नजर है. समुदाय चाहता है कि जांच सिर्फ आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि हमले की पूरी परिस्थितियों को सामने लाया जाए. कौन-कौन लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे और विवाद किस तरह हिंसा में बदला, इसका जवाब जांच से मिलना चाहिए.

Advertisement

नॉर्थईस्ट के लोगों में डर और असुरक्षा की भावना

किलोकरी में रहने वाले नॉर्थईस्ट समुदाय के लोगों का कहना है कि वो अपने घरों और आसपास के इलाकों में सुरक्षित महसूस करें. सिंह की मौत के बाद पैदा हुई यह चिंता अब समुदाय की बड़ी मांग में बदलती दिख रही है. अब इस मामले की कहानी अब सिर्फ एक मणिपुरी संगीतकार की हत्या तक सीमित नहीं है. यह उस घटना के बाद पैदा हुए डर, सुरक्षा की चिंता और इंसाफ की मांग की कहानी भी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मस्जिद के नीचे म‍िला कुआं, क्यों मच गया सि‍सरसी बवाल? जाने |
    सत्य निकेतन में मातम और मलबा, तस्वीरों में देखिए हादसे के बाद रेस्क्यू की पूरी कहानी |
    तीन दिन की खामोशी के बाद रूस ने कीव पर दागे 166 ड्रोन और 32 मिसाइलें, हमले में 2 की मौत |
    मम्मी-पापा, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके नाम से लगाएं पैसे... इस हफ्ते IPO की बारिश! |
    'सुरक्षा के लिए दिल्ली आए थे, मणिपुर वाले यहां भी सेफ नहीं', टीचर की पीट-पीटकर हत्या पर गुस्से में परिवार-दोस्त |
    72 साल बाद टूटी परंपरा, गुजरात में होंगे नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, दिग्गज डायरेक्टर ने पूछा- महाराष्ट्र क्यों नहीं? |
    ट्रंप ने कनाडा की विमान कंपनी बॉम्बार्डियर को क्या धमकी दी? देखें दुनिया आजतक |
    IIT मद्रास से पढ़ाई का सुनहरा मौका, 9वीं-12वीं के बच्चों के लिए 17 नए कोर्स लॉन्च |
    Steve Jobs और नीम करोली बाबा का कनेक्शन, अधूरी रह गई मुलाकात |
    नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 13वें दिन क्या हैं हालात, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट
    Advertisement