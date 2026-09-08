scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

मम्मी-पापा, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके नाम से लगाएं पैसे... इस हफ्ते IPO की बारिश!

इस हफ्ते आने वाले 12 IPO का कुल आकार करीब 7,179.84 करोड़ रुपये है. इनमें कुछ कंपनियां नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाएंगी, जबकि कुछ में मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.

Advertisement
X
इस हफ्ते 13 आईपीओ में निवेश के मौके. (Photo: ITG)
इस हफ्ते 13 आईपीओ में निवेश के मौके. (Photo: ITG)

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते IPO की जबरदस्त बहार देखने को मिलने वाली है. 7 से 11 सितंबर के बीच 12 कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर निवेशकों के सामने आने वाली हैं. इन IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर करीब 7,180 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं. दिलचस्प बात है कि ये हलचल ऐसे समय में हो रही है, जब इसी महीने NSE जैसे मेगा IPO भी दस्तक देने वाला है. 

12 IPO से जुटेंगे 7,180 करोड़ रुपये
इस हफ्ते आने वाले 12 IPO का कुल आकार करीब 7,179.84 करोड़ रुपये है. इनमें कुछ कंपनियां नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाएंगी, जबकि कुछ में मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. कुल इश्यू में से करीब 2,814.10 करोड़ रुपये फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. वहीं 4,365.74 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से आएंगे. इस हफ्ते का सबसे बड़ा IPO रेंटोमोजो का है, जिसका आकार 1,255.57 करोड़ रुपये है. दूसरी तरफ, मानिका प्लास्टेक का 125.50 करोड़ रुपये का इश्यू सबसे छोटा IPO होगा. 

कौन सी कंपनियां ला रही हैं IPO?

सम्बंधित ख़बरें

NSE is targeting an IPO launch in the second half of September.
IPO Alert: अभी तो खुला भी नहीं... GMP निकला 200 के पार, ये आईपीओ कराएगा कमाई!
NSE IPO को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन लिस्‍ट हो सकता हैं शेयर
New Delhi-based Annu Projects is an EPC player. It is engaged in the design, development, implementation, operations and maintenance of essential overhead and underground utilities infra.
भारी नुकसान... 27% डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ ये स्‍टॉक, निवेशक निराश!
Tempsens Instruments India Share
रक्षाबंधन के मौके पर पैसा डबल, 300 का शेयर 634 रुपये पर पहुंचा
Money
दो दिन में पैसा डबल, आज बंद हो रहा ये धांसू IPO, GMP-105%

इस हफ्ते बाजार में उतरने वाली कंपनियां अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़ी हैं. प्रणव कंस्ट्रक्शंस का IPO 7 से 9 सितंबर तक खुला रहेगा. इसके बाद ग्लास वॉल सिस्टम्स, प्रासोल केमिकल्स और कनोहर इलेक्ट्रिकल्स के IPO 8 से 10 सितंबर तक निवेशकों के लिए खुले रहेंगे. 9 से 11 सितंबर के बीच करमतारा इंजीनियरिंग, LCC प्रोजेक्ट्स, स्टीमहाउस, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और रेंटोमोजो के IPO में निवेश का मौका मिलेगा. इसके अलावा वीगालैंड डेवलपर्स का IPO 10 से 15 सितंबर और मानिका प्लास्टेक का IPO 11 से 16 सितंबर तक खुला रहेगा. खास बात है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन का IPO पूरी तरह OFS आधारित है यानी कंपनी इस इश्यू में कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है.

Advertisement

रिटेल निवेशकों के लिए क्या है खास?
इन IPO में निवेश करने के लिए रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए आमतौर पर 14,500 से 15,000 रुपये के बीच निवेश करना होगा. करमतारा इंजीनियरिंग के IPO में एक लॉट के लिए सबसे ज्यादा करीब 14,986 रुपये की जरूरत होगी. वहीं कनोहर इलेक्ट्रिकल्स में करीब 14,536 रुपये में एक लॉट खरीदा जा सकेगा. एक साथ इतने IPO आने से निवेशकों के पास विकल्पों की कमी नहीं होगी, लेकिन सीमित पूंजी की वजह से कई इश्यू के बीच चुनाव करना आसान नहीं रहेगा.

NSE और Jio Platforms पर भी रहेगी नजर
हालांकि इस हफ्ते के IPO का कुल आकार 7,180 करोड़ रुपये है, लेकिन बाजार की नजर आने वाले दो संभावित मेगा IPO पर भी टिकी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक NSE का प्रस्तावित IPO करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है और ये 21 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में आ सकता है. वहीं Jio Platforms को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है. कंपनी का IPO करीब 37,700 करोड़ रुपये का हो सकता है. अगर यही आकार बरकरार रहा तो ये हुंडई मोटर इंडिया के 27,859 करोड़ रुपये के IPO को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा IPO बन सकता है. कुल मिलाकर, प्राइमरी मार्केट में अगले कुछ महीने काफी व्यस्त रहने वाले हैं.

Advertisement

कैसे पाएं अलॉटमेंट में IPO
अच्छे आईपीओ अक्सर कई गुना ओवरसब्सक्राइब हो जाता है, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट किया जाता है. ऐसे में अगर आप अपने परिवार के सदस्यों जैसे (माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन) के अलग-अलग PAN कार्ड से जुड़े डीमैट खातों से 1-1 लॉट के लिए आवेदन करेंगे, तो इससे आपको अलॉटमेंट की संभावना सीधे तौर पर कई गुना बढ़ जाती है. 

(नोट: किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तीन दिन की खामोशी के बाद रूस ने कीव पर दागे 166 ड्रोन और 32 मिसाइलें, हमले में 2 की मौत |
    मम्मी-पापा, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके नाम से लगाएं पैसे... इस हफ्ते IPO की बारिश! |
    'सुरक्षा के लिए दिल्ली आए थे, मणिपुर वाले यहां भी सेफ नहीं', टीचर की पीट-पीटकर हत्या पर गुस्से में परिवार-दोस्त |
    72 साल बाद टूटी परंपरा, गुजरात में होंगे नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, दिग्गज डायरेक्टर ने पूछा- महाराष्ट्र क्यों नहीं? |
    ट्रंप ने कनाडा की विमान कंपनी बॉम्बार्डियर को क्या धमकी दी? देखें दुनिया आजतक |
    IIT मद्रास से पढ़ाई का सुनहरा मौका, 9वीं-12वीं के बच्चों के लिए 17 नए कोर्स लॉन्च |
    Steve Jobs और नीम करोली बाबा का कनेक्शन, अधूरी रह गई मुलाकात |
    नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 13वें दिन क्या हैं हालात, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट |
    CNG के पैसे को लेकर बहस, गाली-गलौच के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से भिड़ा दारोगा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू |
    भारत के जंगल में मिले ये जानवर, यहां तो पाए ही नहीं जाते... फिर आए कहां से?
    Advertisement