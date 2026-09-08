मम्मी-पापा, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके नाम से लगाएं पैसे... इस हफ्ते IPO की बारिश!

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते IPO की जबरदस्त बहार देखने को मिलने वाली है. 7 से 11 सितंबर के बीच 12 कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर निवेशकों के सामने आने वाली हैं. इन IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर करीब 7,180 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं. दिलचस्प बात है कि ये हलचल ऐसे समय में हो रही है, जब इसी महीने NSE जैसे मेगा IPO भी दस्तक देने वाला है.

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12 IPO से जुटेंगे 7,180 करोड़ रुपये

इस हफ्ते आने वाले 12 IPO का कुल आकार करीब 7,179.84 करोड़ रुपये है. इनमें कुछ कंपनियां नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाएंगी, जबकि कुछ में मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे. कुल इश्यू में से करीब 2,814.10 करोड़ रुपये फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. वहीं 4,365.74 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से आएंगे. इस हफ्ते का सबसे बड़ा IPO रेंटोमोजो का है, जिसका आकार 1,255.57 करोड़ रुपये है. दूसरी तरफ, मानिका प्लास्टेक का 125.50 करोड़ रुपये का इश्यू सबसे छोटा IPO होगा.

कौन सी कंपनियां ला रही हैं IPO?

इस हफ्ते बाजार में उतरने वाली कंपनियां अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़ी हैं. प्रणव कंस्ट्रक्शंस का IPO 7 से 9 सितंबर तक खुला रहेगा. इसके बाद ग्लास वॉल सिस्टम्स, प्रासोल केमिकल्स और कनोहर इलेक्ट्रिकल्स के IPO 8 से 10 सितंबर तक निवेशकों के लिए खुले रहेंगे. 9 से 11 सितंबर के बीच करमतारा इंजीनियरिंग, LCC प्रोजेक्ट्स, स्टीमहाउस, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और रेंटोमोजो के IPO में निवेश का मौका मिलेगा. इसके अलावा वीगालैंड डेवलपर्स का IPO 10 से 15 सितंबर और मानिका प्लास्टेक का IPO 11 से 16 सितंबर तक खुला रहेगा. खास बात है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन का IPO पूरी तरह OFS आधारित है यानी कंपनी इस इश्यू में कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है.

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रिटेल निवेशकों के लिए क्या है खास?

इन IPO में निवेश करने के लिए रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए आमतौर पर 14,500 से 15,000 रुपये के बीच निवेश करना होगा. करमतारा इंजीनियरिंग के IPO में एक लॉट के लिए सबसे ज्यादा करीब 14,986 रुपये की जरूरत होगी. वहीं कनोहर इलेक्ट्रिकल्स में करीब 14,536 रुपये में एक लॉट खरीदा जा सकेगा. एक साथ इतने IPO आने से निवेशकों के पास विकल्पों की कमी नहीं होगी, लेकिन सीमित पूंजी की वजह से कई इश्यू के बीच चुनाव करना आसान नहीं रहेगा.

NSE और Jio Platforms पर भी रहेगी नजर

हालांकि इस हफ्ते के IPO का कुल आकार 7,180 करोड़ रुपये है, लेकिन बाजार की नजर आने वाले दो संभावित मेगा IPO पर भी टिकी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक NSE का प्रस्तावित IPO करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है और ये 21 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में आ सकता है. वहीं Jio Platforms को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है. कंपनी का IPO करीब 37,700 करोड़ रुपये का हो सकता है. अगर यही आकार बरकरार रहा तो ये हुंडई मोटर इंडिया के 27,859 करोड़ रुपये के IPO को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा IPO बन सकता है. कुल मिलाकर, प्राइमरी मार्केट में अगले कुछ महीने काफी व्यस्त रहने वाले हैं.

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कैसे पाएं अलॉटमेंट में IPO

अच्छे आईपीओ अक्सर कई गुना ओवरसब्सक्राइब हो जाता है, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट किया जाता है. ऐसे में अगर आप अपने परिवार के सदस्यों जैसे (माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन) के अलग-अलग PAN कार्ड से जुड़े डीमैट खातों से 1-1 लॉट के लिए आवेदन करेंगे, तो इससे आपको अलॉटमेंट की संभावना सीधे तौर पर कई गुना बढ़ जाती है.

(नोट: किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

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