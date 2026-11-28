रूस के कामचटका क्षेत्र में शनिवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई. भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भूकंप भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 6:45 बजे आया. इसका केंद्र जमीन से करीब 205 किलोमीटर नीचे था. फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

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अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप की तीव्रता 6.7 बताई है. उसके मुताबिक, इसका केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के येलिजोवो से करीब 62 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. USGS ने इसकी गहराई करीब 188 किलोमीटर बताई है.

NCS और USGS के आंकड़ों के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन के काफी नीचे था. इसे मध्यम गहराई वाला भूकंप माना जाता है. आम तौर पर समान तीव्रता के उथले भूकंपों की तुलना में इस गहराई पर आने वाले भूकंप सतह पर कम तेज झटके पैदा कर सकते हैं.

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है कामचटका

दरअसल, कामचटका क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है. यह दुनिया का ऐसा इलाका है जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर होती हैं. यहां प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट ओखोटस्क प्लेट के नीचे खिसकती है. प्लेटों की इसी हलचल के कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं.

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इससे पहले 30 जुलाई 2025 को कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. यह 1900 के बाद दुनिया में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल था. रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक, 1952 के बाद यह इस क्षेत्र में आया सबसे ताकतवर भूकंप था.

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उस भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे करीब 35 किलोमीटर की गहराई में था. इसके बाद सुनामी आई थी. जापान, हवाई और चिली समेत प्रशांत महासागर के कई इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी किया गया था. रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में नुकसान और कुछ लोगों के घायल होने की खबरें आई थीं. हालांकि कि आज आए भूंकप में किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है.

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