बिहार के मुजफ्फरपुर में 27 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत से कुछ घंटे पहले महिला ने एक वीडियो बनाकर अपने मायके वालों को WhatsApp पर भेजा था. इसमें वह रोते हुए कह रही है, 'मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मरना पड़ रहा है.' महिला ने वीडियो में अपने पति, सास और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या बताते हुए पति समेत चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया है.

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मृतका की पहचान जेबा खातून के रूप में हुई है. उसकी उम्र 27 साल थी और ससुराल मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र स्थित दामोदरपुर वार्ड नंबर-3 में है. मौत से पहले बनाए गए वीडियो में जेबा ने कहा कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उसके पति, सास और ससुर होंगे.

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महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल के लोग उसे फांसी लगाकर मारने और दवा खिलाकर जान लेने की धमकी देते थे. वीडियो में वह काफी रोती हुई दिखाई दे रही है. अब यह वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है.

पिता को फोन कर बताई थी मारपीट की बात, WhatsApp पर भेजा वीडियो

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जेबा के पिता मोहम्मद सगीन अंसारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 10 बजे बेटी ने उन्हें फोन किया था. उसने ससुराल में मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी. इसके बाद WhatsApp पर बेटी का बनाया हुआ वीडियो भी मिला, जिसमें उसने अपनी परेशानी और ससुराल वालों से मिल रही कथित धमकियों का जिक्र किया था.

पिता का कहना है कि शुक्रवार सुबह वह बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचे थे. वहां दामाद ने बताया कि जेबा सो रही है. इसके बाद वह वापस लौट गए. जुमे की नमाज के बाद जब वह दोबारा बेटी से मिलने पहुंचे तो वहां उसका शव मिला.

देखें वीडियो...

आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो चुके थे. पिता मोहम्मद सगीन अंसारी ने बेटी की मौत को हत्या बताते हुए पति वशिम रजा उर्फ चांद, सास, ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जेबा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

पति समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप, FSL ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य और जरूरी नमूने एकत्र किए.

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस वीडियो, परिजनों के आरोप, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

डीएसपी वेस्ट-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और जांच शुरू कर दी गई. वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य संकलित किए हैं.

वायरल वीडियो की भी जांच कर रही पुलिस

इस मामले में जेबा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे उसने कथित तौर पर अपने मायके पक्ष के लोगों को भेजा था. अब यह वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस इसकी सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़े अहम तथ्यों का पता लगाया जा सके.

घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं. मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जेबा की मौत आत्महत्या है या हत्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, FSL की जांच और वायरल वीडियो की पड़ताल के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.

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