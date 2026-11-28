रोजमर्रा के खाने में धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी तो हर घर में अक्सर बनती है लेकिन क्या आपने कभी कच्चे आम और पपीते को मिक्स करके बनने वाली खट्टी-मीठी चटनी ट्राई की है. ये चटनी पकने के बाद बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगती है. स्वाद में थोड़ा बदलाव लाने के लिए ये चटनी एक बेहतरीन विकल्प है. कच्चा पपीता और आम आजकल हर सीजन में बड़े आराम से मिल जाते हैं और इस चटनी को आप कुछ दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं. वीकेंड पर किसी खास खाने, स्नैक्स या पराठे के साथ इसे परोसा जाए तो स्वाद काफी अलग और मजेदार लगता है. यहां हम आपको चटनी बनाने का तरीका बता रहे हैं

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सामग्री

400 ग्राम कच्चा हरा पपीता

2 कच्चे आम

1½ कप चीनी

2 कप पानी

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

1/3 छोटा चम्मच पंच फोरन

1-2 सूखी लाल मिर्च

8-10 काजू

8-10 किशमिश

1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस

नमक: 1/2 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

कच्चे पपीते और आम को छील लें और इनके पतले स्लाइस या छोटे टुकड़े काट लें.

इन्हें लगभग 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें, फिर पानी निकाल दें.

एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें पंच फोरन और सूखी लाल मिर्च डालें, और इनकी खुशबू आने दें.

इसमें पानी डालें और चीनी मिलाए. चीनी के पूरी तरह घुलने और चाशनी में बुलबुले उठने तक इसे चलाते रहें.

तैयार पपीता और आम डालें और तेज आच पर लगभग 5 मिनट तक पकाएं.

आंच धीमी कर दें, पैन को ढक दें और 20-25 मिनट तक पकाएं या तब तक जब तक कि पपीता नरम और पारदर्शी न हो जाए.

आप चाहें तो इसमें काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं.

अंत में, नींबू का रस मिलाएं और गैस बंद कर दें. ऊपर से थोड़े अनार के दाने डालकर सजाएं.

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