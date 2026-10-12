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रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का खौफनाक CCTV फुटेज, ब्लास्ट होते ही मची भगदड़

सऊदी के सरकारी टेलीविजन ने CCTV फुटेज जारी किया, जिसमें रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के बाद यात्रियों को भागते हुए देखा जा सकता है. हूती विद्रोहियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गईं.

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380 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. (Reuters photo)
380 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. (Reuters photo)

रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के बाद यात्रियों की कतार में जिसमें इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों की यात्रा की तैयारी कर रहे तीर्थयात्री भी शामिल थे, भारी अफरा-तफरी मच गई. सऊदी सरकारी टेलीविजन ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है जिसमें ये डरावने पल कैद हुए हैं.

जब यात्री अपनी उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक तेज चमक दिखाई दी, जिससे बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. फुटेज में छत के कुछ हिस्से भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

बता दें, इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें हैदराबाद का एक व्यक्ति भी शामिल था जो अपने परिवार के साथ मदीना जा रहा था. वहीं, 380 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

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यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली. समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस में दम्माम एयरपोर्ट और सऊदी तेल कंपनी सऊदी अरामको की दो फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया.

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इस बीच, हिंसा रविवार को भी जारी रही, जब एक और हमले में रियाद एयरपोर्ट को फिर से निशाना बनाया गया. जानकारी के मुताबिक, टर्मिनल 4 पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल के टकराने से आग लग गई, जिसमें 1 शख्स की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए.

सऊदी एयर डिफेंस ने ईस्टर्न प्रोविंस के ऊपर एक ड्रोन और खमीस मुशैत की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया. वहीं, सऊदी सिविल डिफेंस ने बताया कि सोमवार को आभा में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब खतरा टल गया है.

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