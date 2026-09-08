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ट्रंप से 1 घंटे तक रूसी राष्ट्रपति की बात, पुतिन ने दिया बड़ा भरोसा- यूरोप को खतरा नहीं

ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत एक घंटे तक चली. इस दौरान पुतिन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि यूरोप को लेकर उनका कोई आक्रामक प्लान नहीं है. इसके अलावा दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर चर्चा की.

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ट्रंप और पुतिन ने एक घंटे तक दुनिया के हालात पर बात की. (File Photo: ITG)
ट्रंप और पुतिन ने एक घंटे तक दुनिया के हालात पर बात की. (File Photo: ITG)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर भरोसा दिलाया कि मॉस्को का यूरोप के प्रति फिलहाल कोई आक्रामक इरादा नहीं है. पुतिन ने ये बयान तब दिया है कि जब यूरोप के नेता रूस पर साजिशों का आरोप लगा रहे हैं. 

पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार, पुतिन ने इन आरोपों को "मनगढ़ंत बातें" बताया और यूरोपीय सरकारों पर आरोप लगाया कि वे रूस से कथित खतरे का इस्तेमाल "यूक्रेन के लिए अपना समर्थन और अपना रक्षा खर्च बढ़ाने के बहाने" के तौर पर कर रही हैं. 

उशाकोव ने बताया कि बातचीत ठीक एक घंटे तक चली और इसमें ज़्यादातर चर्चा यूक्रेन पर पुतिन के बड़े पैमाने पर हमले को खत्म करने के अमेरिकी प्रयासों पर हुई, जो अब अपने पांचवें साल में है. 

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उशाकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मॉस्को और कीव की हालिया यात्रा का "सकारात्मक मूल्यांकन" किया और इस बात पर सहमति जताई कि "इस चैनल पर काम जारी रहेगा."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूरी उशाकोव ने बातचीत को "रचनात्मक और स्पष्ट" बताया और कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की अपनी इच्छा पर ज़ोर दिया. उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने ट्रंप को युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि संघर्ष को खत्म करने में अमेरिका क्या मदद कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि यूरोपीय देशों के प्रति रूस का कोई आक्रामक इरादा नहीं है. 

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उशाकोव ने पत्रकारों से कहा, "यूरोपीय देशों के प्रति रूस के कथित शत्रुतापूर्ण इरादों के बारे में लगाई जा रही अटकलों को देखते हुए, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यूरोप को लेकर हमारी कोई आक्रामक योजना नहीं है."

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि उन्हें इस बातचीत के बारे में पता था और यूक्रेनी तथा अमेरिकी नेता तब बात करेंगे जब दोनों राष्ट्रपति "तैयार होंगे.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव आए अमेरिकी दूतों ने रूस के साढ़े चार साल पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ "बहुत अच्छे और काम के सुझाव" दिए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे दो हफ़्ते के अंदर ट्रंप से मुलाकात कर सकेंगे. 

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृढ़ है और उसे लगता है कि वह जीत के करीब है.  हालांकि, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के जानकारों का मानना ​​है कि मॉस्को फ्रंट लाइन पर कोई खास प्रगति नहीं कर पाया है.

अमेरिकी रक्षा उप-सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि यह युद्ध अभी और कई सालों तक खिंच सकता है, क्योंकि रूस अपनी सेना और रक्षा उद्योग को फिर से संगठित कर रहा है. 

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कोल्बी ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की एक ऑनलाइन बैठक में कहा, "हमें एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और आने वाले महीनों और सालों में यूक्रेन की ज़रूरतों के बने रहने के लिए तैयार रहना होगा. "

अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने वीकेंड पर पुतिन और ज़ेलेंस्की से अलग-अलग बातचीत के लिए मॉस्को और कीव का दौरा किया.  इन मुलाकातों से लड़ाई खत्म करने को लेकर कोई खास नतीजा नहीं निकला और दोनों देशों ने फिर से घातक हवाई हमले शुरू कर दिए.

अधिकारियों के मुताबिक कीव में हुए हमलों में कम से कम पांच आम नागरिक मारे गए और 25 अन्य घायल हो गए, जबकि रूस के अधिकारियों ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में तीन लोगों के मारे जाने और 13 के घायल होने की जानकारी दी. 
 

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