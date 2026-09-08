रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, प्रभु टाउन में व्यापारियों से की मुलाकात... DISHA की बैठक में होंगे शामिल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रायबरेली पहुंचे. यहां प्रभु टाउन में उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. राहुल गांधी ने व्यापारियों से समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा भी की. इस दौरान अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे. व्यापारियों ने राहुल गांधी के सामने लोकल लेवल से जुड़े विभिन्न मुद्दे और अपनी समस्याएं रखीं.

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लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत

इससे पहले राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अखंड प्रताप सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे. इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हुए.

राहुल गांधी के स्वागत के बाद कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं. पार्टी नेताओं ने उन्हें 'जनता का चैंपियन' बताते हुए कहा कि लोकतंत्र, संविधान और देश के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा पैदा करता है. साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही गई.

व्यापारियों से मिले राहुल गांधी

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इसके बाद मंगलवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने प्रभु टाउन में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की. उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को सुना तथा उनके समाधान को लेकर चर्चा की. दौरे के दौरान राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है.

DISHA की बैठक में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

राहुल गांधी बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में शामिल होंगे. बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

रायबरेली से सांसद होने के नाते राहुल गांधी बैठक में जिले से जुड़े विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे.

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