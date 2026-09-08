scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, प्रभु टाउन में व्यापारियों से की मुलाकात... DISHA की बैठक में होंगे शामिल

राहुल गांधी ने रायबरेली के प्रभु टाउन में स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान पर चर्चा की. लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया.

Advertisement
X
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रायबरेली पहुंचे. यहां प्रभु टाउन में उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. राहुल गांधी ने व्यापारियों से समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा भी की. इस दौरान अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे. व्यापारियों ने राहुल गांधी के सामने लोकल लेवल से जुड़े विभिन्न मुद्दे और अपनी समस्याएं रखीं.

लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत

इससे पहले राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अखंड प्रताप सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे. इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हुए.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
एअर इंडिया की फ्लाइट दूसरी बार में हो पाई लैंड, राहुल गांधी भी थे सवार
हल्ला बोल: राहुल की 'गूंज' Vs मोदी की 'हुंकार', रफ्तार पर नाराज फूफा कौन?
राहुल गांधी का संगठन प्रयोग! क्या बदल जाएगी कांग्रेस?
Shuddhikaran case Haldwani police FIR.
'शुद्धिकरण' मामले में नैनीताल में पहली FIR दर्ज, SC-ST एक्ट के तहत केस
राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है (Photo: PTI)
‘चौकीदार चोर है’, टिप्पणी केस में राहुल को HC से झटका, याचिका खारिज

राहुल गांधी के स्वागत के बाद कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं. पार्टी नेताओं ने उन्हें 'जनता का चैंपियन' बताते हुए कहा कि लोकतंत्र, संविधान और देश के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा पैदा करता है. साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही गई.

व्यापारियों से मिले राहुल गांधी

Advertisement

इसके बाद मंगलवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने प्रभु टाउन में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की. उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को सुना तथा उनके समाधान को लेकर चर्चा की. दौरे के दौरान राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है.

DISHA की बैठक में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

राहुल गांधी बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में शामिल होंगे. बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

रायबरेली से सांसद होने के नाते राहुल गांधी बैठक में जिले से जुड़े विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजपाल यादव पर ₹5 करोड़ की शर्त, नहीं जमा किए तो जा सकते हैं जेल |
    घर के सामने अचानक निकल आया मगरमच्छ, नाले से आबादी में पहुंचते ही बिजनौर में मचा हड़कंप |
    'मुस्लिम पति को हिंदू बनाया?', धर्म पर मिले ताने, बच्चे को भी नहीं बख्शा, ट्रोल्स पर भड़कीं देवोलीना |
    फतेहपुर में नौकरी से लेकर जमीन तक के नाम पर ठगी का आरोप, परिवार की फर्जी दिव्यांग पेंशन भी बनवाई |
    शराफ ग्रुप इंदौर-पीथमपुर में लगाएगा 50 मिलियन डॉलर! MP में खुलेंगे इंटरनेशनल स्कूल, चोइथराम ग्रुप भी बनाएगा सुपरमार्केट चेन |
    कश्मीर की वादियों में शिखर धवन की विदेशी पत्नी का दिखा टशन, शिकारा पर सोफी स्टाइलिश लुक में आईं नजर, Photos |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, जर्जर इमारतें गिराने का काम शुरू, देखें |
    पहली पत्नी के रहते बिना इजाजत दूसरी शादी की तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नौकरी, HC का फैसला |
    उज्जैन: 170 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा टस से मस नहीं हुई, जानें पूरा मामला |
    यूपी में अब 70 साल तक सेवाएं दे सकेंगे सरकारी डॉक्टर, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का ऐलान
    Advertisement