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घर के सामने अचानक निकल आया मगरमच्छ, नाले से आबादी में पहुंचते ही बिजनौर में मचा हड़कंप

Bijnor Khirni Village Crocodile Rescue: बिजनौर के खिरनी गांव में पूर्व प्रधान के घर के बाहर आबादी के बीच निकला मगरमच्छ. वन विभाग और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन. देखें पूरी रिपोर्ट.

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नाले के रास्ते घरों तक पहुंचा खूंखार जलीय जीव.(Photo:ITG)
नाले के रास्ते घरों तक पहुंचा खूंखार जलीय जीव.(Photo:ITG)

बिजनौर जिले के खिरनी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब आबादी के बीच एक मगरमच्छ दिखाई दे गया. गांव में मगरमच्छ निकलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. खासतौर पर बच्चों और आसपास रहने वाले परिवारों में डर का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, ग्राम खिरनी में पूर्व प्रधान कासिम के घर के सामने अचानक मगरमच्छ नजर आया. मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस तथा वन विभाग को दी. आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को उससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई.

 नाले से निकलकर आबादी तक पहुंचा मगरमच्छ 

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बताया जा रहा है कि मगरमच्छ नाले के रास्ते गांव की आबादी तक पहुंचा था. घरों के आसपास खतरनाक जलीय जीव के दिखाई देने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई. लोगों को आशंका थी कि यदि मगरमच्छ खुले इलाके में आगे बढ़ गया तो किसी व्यक्ति या पशु के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद रही, ताकि रेस्क्यू के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने. देखें VIDEO:- 

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 ग्रामीणों की मदद से किया गया सुरक्षित रेस्क्यू  

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नाले से मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया.

मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद उसे आबादी वाले क्षेत्र से सुरक्षित रूप से हटा दिया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. काफी देर तक गांव में मगरमच्छ की मौजूदगी को लेकर चर्चा होती रही.

 बच्चों और ग्रामीणों में बना रहा डर 

आबादी के बीच मगरमच्छ दिखाई देने की घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा. लोगों का कहना था कि नाले और आसपास के जलभराव वाले क्षेत्रों से अक्सर जलीय जीवों के गांव की तरफ आने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग से ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

फिलहाल मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के बाद खिरनी गांव में स्थिति सामान्य है. वन विभाग और पुलिस की तत्परता से किसी भी तरह की जनहानि या अप्रिय घटना नहीं हुई.

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